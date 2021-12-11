蔡子強：投票不需乘車 章法大亂 劉兆佳：欲顯盡力而為 非戰之罪

蔡：或涉林鄭將述職爭連任

劉：倘低投票率不容賴政府

大部分選民的所屬票站在居所步程範圍內，不需乘車前往。蔡子強認為政府理應知道這事實，免費乘車的措施更顯政府章法大亂，政府多方面谷票，目的是向北京顯示政府「沒有懶懶閒」。特首一般在12月底到北京述職，蔡分析，港府大力催谷投票與她即將述職，甚至爭取連任不無關係。

劉兆佳說，政府多項措施，目的是給外界覺得港府相當重視選舉，避免被批評宣傳不足。他說，中央已預料投票率不高，政府需用盡全力，不容許有人將低投票率的責任推向政府，若投票率最終很低，都可說非戰之罪。

民研：34%稱谷票減投票意欲

另外，香港民意研究所於本月6日至9日，以網上問卷成功訪問6970名民研意見群組成員，對象為年滿18歲的登記選民。調查顯示，34%受訪者稱政府官員呼籲投票，會減低其投票意欲；39%稱紀律部隊針對選舉的反恐演習，會減低其投票意欲。不受官員呼籲及反恐演習影響投票意欲的受訪者分別超過五成。

（立法會選舉）