高官齊谷票 選舉日免費搭車 最高層令「交功課」 林鄭籲公僕投票「支持選制」

楊潤雄函學校教界選民

陳茂波派傳單 羅致光拍片

特首林鄭月娥日前接受內地《環球時報》訪問，稱投票率「高低不代表什麼」，並引述有說法稱，若政府工作做得好、公信力高，投票率反而降低。不過，政府內部近期傾全力催谷投票，各司長都要「交功課」，包括林太本人。她昨出席《明報》主辦的「香港新坐標—大灣區機遇與角色高峰論壇」（刊A4版），發言尾聲呼籲：「是時候投下神聖的一票，為香港的未來作出一份貢獻。」她昨日又去信公務員，稱公務員投票是「代表支持經完善的選舉制度，落實『愛國者治港』」。教育局長楊潤雄日前去信教育界選民，推銷有5人競逐的教育界選舉，稍後亦會去信全港學校鼓勵投票。醫管局亦發電郵呼籲員工踴躍投票。

各司局長近日相繼在社交媒體呼籲投票，其中陳茂波上載影片，他在炮台山街頭派發宣傳單張，包括派給未成年學生，籲學生提醒家長投票。羅致光與副局長何啟明則「軟銷」，羅一身「發哥」造型行山，被何啟明「野生捕獲」，二人乘機籲市民可在郊遊前或晨運後投票。

運輸及房屋局表示，多家公共交通營辦商在選舉日供市民免費乘車。當局回覆本報稱，是次乘車優惠所涉金額視乎當天客量而定，不會有政府資助，專營巴士營辦商可利用現行「回饋乘客安排」的結餘提供這項優惠。消息稱，免費乘車安排由政府提出，以各公司單日載客量計算，當日涉及的總車資收入至少6000萬元，當中未計算人工、油費、隧道費等開支。

免費乘車政府提出

營運商無政府補貼

港鐵表示，當日進出港鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士，毋須拍卡或付車費，但不包括除機場快線，而港鐵與指定綠色專線小巴及街渡的轉乘優惠和泊車轉乘計劃，當天亦不適用。港鐵表示，免費乘車服務所涉開支全由港鐵承擔。

九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士的大部分專營路線，在投票日都免費，但不包括機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線、長途巴士新型服務「P」線及若干行走嶼南路的路線。

九巴表示，免費乘車日適用於九巴及龍運巴士所有日間路線，由頭班車至尾班車。新巴、城巴的免費乘車涵蓋頭班至尾班車，其母公司匯達交通表示，乘客上車需用八達通拍卡，用現金的乘客亦需告知車長，以記錄客流量，並建議市民，特別是乘搭前往休閒熱點路線的乘客預留充裕時間。電車公司表示，優惠適用於所有路線。

1.4萬選民票站錯配 選舉處致歉

另外，選舉事務處表示，有新界東南地方選區的沙田區東部部分選民，被錯誤編配到同一選區的另一投票站，涉及約14,200名選民，處方就事件引起有關選民不便深表歉意。處方表示，出錯的事件涉及新界東南選區沙田區東部兩個鄰近的投票站，初步調查顯示，有職員為選民編配票站時，不慎將中大校友會聯會陳震夏中學及保良局雨川小學兩個投票站的選民對調，處方正安排盡快將修訂的投票通知卡及投票站位置圖，重新寄給受影響的選民。

明報記者

（立法會選舉）

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