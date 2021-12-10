涉轉載許智峯白票帖文 多3人被捕

立法會選舉本月19日舉行，廉署昨表示拘捕3人涉嫌觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條，包括兩男一女（22至57歲），他們涉嫌在立法會選舉期間，於互聯網轉載煽惑市民在選舉中投白票的帖文。廉署於行動中檢走數部手機，所有被捕者已獲准保釋候查。廉署表示調查仍在進行，不排除再有進一步執法行動。據了解，被捕3人為普通網民，早前轉載許智峯呼籲投白票的「如水計劃」帖文。

廉署表示立法會選舉提名期於10月30日展開，當日起至投票日被界定為「選舉期間」，任何人干犯《條例》第27A條，倘定罪最高可判監3年及罰款20萬元。

許斥濫捕 籲保障自身為先

許智峯回覆本報時批評「濫捕極可恥」，質疑「港共政權」希望嚇怕傳播信息的人，深怕「如水計劃」及其他抵制「不義選舉」的動員最終成功。他呼籲市民若傳送抵制選舉的信息，應私下進行，以保障自身為先。

廉署上月亦拘捕3人涉嫌干犯上述罪行，當時消息稱，他們涉嫌在facebook轉載許智峯的「如水計劃」帖文。廉署上月公布，已獲裁判官簽發手令，通緝許智峯及沙田前區議員丘文俊，二人涉嫌煽惑他人立法會選舉投白票及不投票。