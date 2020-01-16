4人涉Tg籲三罷被捕 一為網媒創辦人 群組上月開500人訂閱 籲杯葛安心、疫苗、立選

警方表示，近日發現有人在Telegram開群組，發布反對使用安心出行、鼓吹不接種疫苗及杯葛選舉的信息，更發文宣傳和呼籲市民在11月20日和12月9日參與未經批准集結及「三罷行動」，又鼓吹使用暴力大肆破壞。警方前日分別在黃大仙、灣仔、西貢及屯門拘捕兩男兩女，包括兩名群組管理員及兩名群組成員，檢獲9部手機及1部電腦。

其他成員違法否 警未正面答

4名被捕人（29至42歲）報稱無業、媒體製作、網媒記者及家庭主婦，昨仍被扣查，警方相信部分人有聯繫，但不屬於任何香港註冊社團，涉事群組於11月中建立，有500多人訂閱。至於群組其他成員會否違法，警方未有正面回應。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信稱，呼籲市民不接種疫苗並不違法，惟被捕者涉鼓吹參與三罷及非法集結以達杯葛接種疫苗的目的，則觸犯煽惑罪行，警方予以強烈譴責。

警指提裝修 未證有指定目標

譚威信說，被捕者以「裝修」或「裝飾」倡議暴力，並直接呼籲市民在立法會選舉日投白票或不投票，暫未有證據顯示他們有指定破壞目標，例如選舉相關地點等。

自稱「姜牧師」的姜嘉偉今年7月1日在銅鑼灣做直播期間涉嫌阻差辦公，其後被捕，控以一項阻差辦公罪，案件本月20日再訊。