睹外傭櫃頂奮力「擊退」綁匪 村民搬梯守候至警到場

外傭女童櫃頂喊Help

他形容該男子衣著老套「似內地人」，起初以為是家庭糾紛，細看下發現女童雙手被綁，便下樓了解。他和太太安撫女傭，細問下方知她被綁架，更反問村民自己身處何處。

綁匪收藏兩名肉參的貨櫃屋長約20呎，位於距離大窩村村公所約160米的空地，離最近的民居約30米，中間有一道圍牆。貨櫃屋被雜草包圍，兩隻窗幾乎完全被草遮蓋。貨櫃屋有一道門及兩個通風口，通風口僅夠一個體型較小的成人通過。貨櫃屋內一片凌亂，地上滿佈木條、膠桶、帆布等雜物，盡頭位置有一張殘舊的電腦椅。

另一村民周先生說，前日早上聽到有人以英語高聲呼叫，起初以為有人遛狗時喝狗，他碰到上述夫婦，二人說已報警，其後他走近貨櫃屋，發現屋頂上的女傭及女童。周見狀跑回家中找來一條梯及一把剪刀，但有村民認為二人留在貨櫃屋頂較安全，周遂決定陪女傭等候警方到場，將剪刀交給外傭為女童剪斷索帶。周稱不知道女傭如何帶女童爬上貨櫃屋頂，「個個都話點解佢咁叻可以爬到上去」。