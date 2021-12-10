藏參貨櫃掙脫綑綁 外傭救出少主 女童住貝沙灣父開餐廳 兩綁匪一被捕

警料綁匪未及勒索已事敗

被捕42歲男子昨午被黑布蒙頭，押返西區警署調查。據悉被捕人與女童父母並不相識。案中菲傭和女童被擄上車後兩個半小時，菲傭自行鬆綁逃脫，警方相信綁匪或未及致電女童父母勒索，另調查案件會否另有內情。被綁架的兩人手部輕微紅腫，接受治療後同日已出院。案件列作企圖綁架，交港島總區重案組調查。

前日帶一歲半少主上課

經域多利道遭挾持上車

事發前日早上8時許，39歲菲傭由貝沙灣住所帶19個月大女少主上課，途經域多利道700號港燈電力站對開時，兩名男子從私家車跳出，將兩人挾持上車，私家車其後往數碼港道方向駛去。女傭在車上被人戴上頭套，她和女童均被人以索帶綁手。當時有途人目擊事件及報警。

警方接報後採取「捷進行動」，在多區設路障，追尋私家車及兩事主下落。女傭與女童被載往八鄉大窩村一條倔頭路的空地，藏參一間廢置貨櫃屋內。

女傭帶女童通風口爬出呼救

一匪見脫困圖阻 事敗逃去

至前日早上11時許，女傭趁綁匪未有為意，掙脫綑綁，帶同女童從貨櫃屋通風口爬出，攀上貨櫃屋頂呼救，一名綁匪見狀一度與她糾纏，附近村民與地盤工人聞呼救聲查看，發現女傭與女童坐在貨櫃頂，女童雙手仍被索帶綁住，綁匪見事敗逃去。村民其後報警。

泊上水七人車被扣查

村民：屬士多太子 疑借上借

警方封鎖藏參貨櫃屋一帶蒐證，又翻查附近村屋的閉路電視錄影，鎖定一輛涉案私家車。經調查後，警方昨凌晨3時許在上水古洞拘捕一名42歲男子，他涉嫌與案有關，昨日仍被扣查。另外，警方發現涉案黑色七人車停泊在上水馬草壟路一間士多對開。有村民稱，該私家車屬於士多老闆之子「華仔」，懷疑「借上借」被友人借給綁匪犯案。士多員工阿水稱，昨早約7時開店，已發現該車泊在門外，有警方在場調查。

重案組探員及鑑證科人員昨早用大帳篷蓋着涉案私家車，又翻查士多及一帶閉路電視片段。鑑證科人員帶備大批儀器到場，利用煙霧方式在帳篷內套取車上指模。至昨午4時許蒐證完畢，私家車被拖返警署。警方正調查該車是否接載兩名事主的一輛。

重案跟進 月內第二宗綁架

本案為一個月內第二宗綁架案。一名39歲男子上月初應約在九龍灣交易約值400萬元的虛擬貨幣「泰特幣」，被買方帶至工廈單位，進入後發現早有其他人埋伏，事主遭拳打腳踢，被迫交出手機及虛擬貨幣戶口密碼，同時按歹徒要求致電家人及朋友，聲稱因欠債而急需籌錢。匪徒翌日輾轉將事主帶到大埔南坑村一間鐵皮屋，由最初索取800萬元贖金，其後升至3000萬元。事主虛擬貨幣戶口約有2000萬元，但因他曾被迫交出戶口密碼，密碼已被他人改動，無法登入，損失有待點算。警方先後拘捕13人，其中兩人早前已提訊。

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