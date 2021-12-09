趙家賢案被告罪成 官稱判囚時間不會短 關注辯方大狀表現 一度提解散陪審團

當被告陳真（現年51歲）得悉所有控罪罪成後一臉平靜，並須繼續還押。

未呈堂報告揭暴力傾向 曾刀架妻頸

審訊尾聲，辯方大律師鄭從展欲傳召專家證人、精神科醫生黃以謙出庭作供，講解被告過往的精神科報告；當時在陪審團避席下，張官已指出，專家不能就「傳聞證供」作供，要求辯方修改內容。惟修改後仍未能達呈堂要求，張官透露報告部分內容揭示被告有暴力傾向，包括曾用兩把刀架在其妻頸上，張官質疑這些內容是否需要讓陪審團知悉，重申被告值得獲公平的審訊。

官質疑自衛合理性 辯方改辯護理由

張官又質疑，辯方原本以自衛為辯護理由，「人哋打你，你就用刀捅人？」，質疑自衛的合理性，辯方其後改以精神紊亂為辯護理由。就辯方表現，張官一度提出解散陪審團，及要求撤換辯方律師。最終辯方與被告商討後，決定加入資深大律師陸貽信作辯護，案件最終繼續審訊。

綜合庭上早前各方證供，當時住在太古城的被告供稱，2019年11月3日當天曾喝中國白酒及啤酒；其後去焗桑拿，回家途中被捕，且「腦袋一片空白」。辯方精神科醫生黃以謙在其報告指被告患「病理學酒精醺醉病」，惟在控方盤問下改稱被告患「酒精引致的急性神志不清」。

案件中事主溫浩倫遭被告以刀捅其腹部及背部，其太太梁碧琪的背部亦被刺傷，梁的堂姊梁瑩瑩遭被告扯頭髮及踢頭部。溫送院時被發現上半身多處刀傷，肚臍上方、頸左下方、左肩及背部共4處傷口，曾陷入昏迷，並需於深切治療部留醫。趙家賢在旁嘗試阻止被告時，被告抱着趙的頭部及咬甩其左耳，趙無法成功駁回左耳。

被告還押時賣樓 事主申禁轉移資產

事後本案3名事主溫浩倫等人及趙家賢分成兩案，分別入稟向被告提出民事索償，溫浩倫等人一案將排期聆訊。被告還押期間出售了太古城單位，4事主得悉後再入稟申禁制令，禁止被告轉移資產，並成功凍結對方售樓後部分資產。

【案件編號：HCCC 204/20】

（反修例風暴）