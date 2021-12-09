陳帆稱歡迎「私人資助房」 將與發展商洽細節

稱循居屋條款出售 定位私樓供應

對於有發展商提出興建本港首個私人資助房屋項目，陳帆表示，據他了解，有關項目將依循現行居屋條款執行及出售，在這個前提下政府歡迎建議，將與發展商繼續溝通，若能落實，相信對有置業需求的市民是喜訊，由於項目建於私人地皮，當局會將其定位為私樓供應。他稱至今暫時只有一間發展商向政府提出「私人居屋」構思，歡迎其他有興趣發展商聯絡當局。

商補地價否 陳：協議後適時交代

被問到政府就該項目有否與有關發展商商討補地價，以及政府會否提供1/3的補地價優惠，陳帆稱，政府與任何機構討論和探討方案時，一般不對外公布，會待有確實協議後適時向公眾交代，現階段未能提供更多詳情。

另外，今年長策提出在私營房屋方面，未來10年供應目標為12.9萬伙。陳帆說，政府將爭取未來10年準備約170公頃土地，透過賣地及鐵路物業招標，為市場提供可建約10萬伙私樓單位的土地，有信心能滿足長策的私樓供應目標。

房會項目以新合約引入「私營力量」

長策報告亦提到，房委會會在合適項目採用新的「設計及建造」合約採購模式，透過借助私營市場的專業能力，以加快興建公營房屋。被問及政府會否重推私人參建居屋，陳帆指以往有關做法有不足之處，若私營機構希望參建居屋，可參與投標，而未來在房委會的建造項目上，會透過合約方式引入「私營（機構）的力量及容量」。

被問及私樓樓價早前一度破頂，陳帆說私樓樓價走勢涉供應、資金流及市民負擔能力等一籃子因素，在經濟不穩定環境下，提醒市民置業要量力而為，政府將繼續在市建局項目、港鐵招標及賣地上提供足夠土地，以滿足市場需要。至於針對近年有不少資助房屋業主入住兩年後，隨即轉售單位炒賣並賺取逾倍利潤，他回應稱會按機制檢視居屋的轉讓及轉售限制。