5年增逾萬 劣居戶新高 陳帆：短期內只能紓緩 議員不滿長策不提「告別劏房」

長策目標不變 10年43萬伙

今年長策報告訂下2022/23至2031/32年度的10年內，總房屋供應目標43萬伙，與2020及2019年相同，公私營房屋供應比例維持7：3，其中公營房屋供應目標為30.1萬伙，包括21萬伙公屋及綠置居單位、9.1萬伙資助出售單位；私營房屋供應目標佔12.9萬伙。

陳帆稱，公營房屋方面當局已覓得約350公頃土地，足夠建約33萬伙，較去年宣布已覓330公頃土地多，主要來自新發展區及大型發展項目、用地改劃、發展棕地、重建房委會工廈及發展小蠔灣車廠上蓋等。但他指首5年即2022/23至2026/27年度內，僅落成約1/3，大多已完成法定改劃，其餘2/3因涉改劃、收地及其他基建工程，料待第二個5年期，即2027/28至2031/32年度才落成。

未來10年公營屋「前輕後重」

政府稱再下個10年可供逾56萬伙

對於未來10年公營房屋「前輕後重」，陳帆稱取決於地盤情况，承認發展過程或出現未能預知變數，但會盡量壓縮建造過程。他續稱，2031/32年度後下一個10至15年的總房屋單位供應，可達56.5萬至68.6萬伙，包括「北部都會區」可提供16.5萬至18.5萬伙的新土地供應。

不過，報告最新披露現有12.71萬戶居於環境欠佳單位，當中9.22萬是劏房戶，兩數據同創現屆政府2017年上任後新高；其餘包括2.21萬戶居於寮屋、天台屋等臨時構築物，7000戶居於工廈等非住宅大廈，以及5800戶居於板間房或牀位等。

劏房戶增至9.22萬 陳：只有覓地建屋

被問到有何措施應對居住環境欠佳戶增加，以及會否在長策引入「告別劏房」時間表，陳帆稱最根本是覓地造地建屋，現短期內任何措施都是紓緩、過渡安排，「在無一個方法的時候找方法，是在『借來的時間，借來的空間』去建造一個較適切的居所，給予不適切居所家庭暫住，讓他們過渡」。對於長策目標維持不變如何紓緩房屋問題，陳帆稱供應目標需視乎需求，包括新增家庭、受重建影響戶、居住環境欠佳住戶及外來人口等作評估，相信待落實10年後房屋供應，公屋輪候問題可紓緩。

社協批無決心「滅劏」

公屋聯會料輪候破6年

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，對長策隻字不提「告別劏房」目標感失望及不滿，促當局制訂「告別劏房」路線圖，並建議短期內增加過渡房屋供應至4萬伙。社協指今年長策「老調重彈」，批評政府無決心及具體時間表「滅劏」，促增公營房屋用地比例。

公屋聯會總幹事招國偉表示，未來5年公營房屋供應不足，料公屋輪候時間突破6年，劏房戶或進一步增加，需視乎第二個5年期能否悉數建造全數公營單位；如落實則料屆時才可紓緩公屋輪候時間長問題。鄭泳舜參加立法會九龍西地區直選，該區候選人亦包括西九新動力梁文廣、馮檢基。

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