民研：36%稱不投票升3百分點 陳家洛：投票率或新低

鍾劍華：民調無提示如何投票

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，「會投票」的比例穩定地維持低水平，料暫無足夠誘因令改變出現，今次投票率之低或破紀錄。

27%人正確說出所屬選區

香港民研於上月29日至本月3日，隨機抽樣以電話訪問861名選民。結果顯示，表示會投票的受訪者比率與上月變化不大，不會投票的比例則上升。對於地區直選有否候選人值得投票，三成人表示有，近五成人表示沒有。另外，被問是否知道所屬直選選區，27%受訪者表示知道，並提供所屬選區名稱；41%表示知道，但並非回答所屬選區名稱或居住地不符合選區分界；32%表示不知道或不肯定。

香港民研早前以問卷調查投票意向，設「白票、廢票、不投票」等選項，被建制派狙擊。鍾劍華表示，民調採嚴謹、科學的方法，提問方式不會建議或提示選民如何投票，不理解為何構成「煽惑」他人，重申受訪者先有既定傾向，再揀選問卷選項。至於本輪問卷並無問題涉及「白票」等選項，他解釋問題不會每次重複，計劃之後再詢問投票意向。他說不介意廉署公正地研究事件，而民研暫未收到進一步信息。

（立法會選舉）