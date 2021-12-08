認同夏寶龍 林鄭：民主無劃一標準

林太說，香港在一國兩制下運作，處境獨特，民主制度需按照《基本法》規定，本港將繼續遵循全國人大所認可的制度，並舉行公平、開放的選舉。

全國港澳研究會副會長劉兆佳昨於港台《千禧年代》稱，相信夏寶龍的言論是駁斥西方民主的虛假及缺失，並支持中國民主及香港民主的優越性，同時呼籲香港市民在立法會選舉中踴躍投票。他說，美方不斷抹黑香港的選舉制度和民主，呼籲以各種方式抵制選舉，中央希望愛國愛港者踴躍投票，反擊西方及本港反對勢力破壞選舉的圖謀。

盧文端：中央盼非建制支持者投票

全國僑聯副主席盧文端今日在本報撰文分析夏寶龍講話，他認為中央希望港人，包括非建制派支持者積極投票，「體現了中央推動香港發展民主和實現良政善治的善意和誠意」。他亦談及近日民主黨批准黨員支持一名非建制派參選人，形容是「開了一個小小的口子，雖然遠遠不夠，但也算是一個正面的信號」，盼該黨不要再搞出什麼「對抗新選制」的事件，「否則，最大的受害者只能是民主黨自己」。

（立法會選舉）