邊境投票1.8萬登記 配額17％ 今截止料不大增 林鄭：無為投票率訂指標

周浩鼎：登記率不低 黃俊瑯：多此一舉

內地港人須登記後才能到邊境票站投票，登記期由上周三開始，至今日下午6時截止，3個票站共設11.1萬個名額。林鄭月娥昨表示，截至前晚6時，共18,215人登記於3個邊境票站投票，佔總名額約16.6%。她說，位於落馬洲支線的票站有超過7000個選民登記屬最多，香園圍及羅湖的票站分別有5000多人登記，料最終人數不會大幅增加，相信政府規劃的容量和人手安排可滿足需求。

林太昨出席行政會議前交代選舉籌備工作，強調首要目標是確保選舉「公平、公開、準確」。她說曾兩度會見選舉管理委員會主席馮驊，安排借調人員至選舉事務處。她說參與本次選舉工作的人員有史以來最多，逾3.8萬人在投票站當值及點票，警務處和廉政公署亦會分別動員1萬人及900人。

林太表示，投票日有措施方便選舉的工作人員投票，包括安排他們在人流較少時段前往所屬票站投票，並可獲安排優先排隊。她說，由於3個邊境票站位置偏遠，選管會同意作特殊安排，工作人員可在其派駐的邊境票站投票。林太再次呼籲選民踴躍投票，「這是投下對於香港未來的信心一票」，又稱無就投票率訂下指標，投票與否「是每一位登記選民的權利與自由」。

行政會議召集人陳智思昨被問及選舉氣氛，他說相信未來兩周會好轉，目前要評價投票率是太早，重要的是在新安排下，當選的議員為香港有何貢獻，而投票率高亦不代表能完善政府運作。對於邊境設票站，他形容是突破、好的嘗試。

田北辰：非建制無藉口賴一車車送投票

登記使用邊境票站的人數遠低於上限，周浩鼎認為兩地尚未通關，內地港人亦希望行使投票權，政府安排屬應有之義。新界西北候選人、實政圓桌田北辰表示，有非建制派憂慮內地港人「一車車」被送到邊境投票，而目前登記人數不多，認為非建制派「無藉口賴」。

黃俊瑯稱，候選人難將資料寄送至內地港人，宣傳力度不足，或導致登記邊境票站的人數少。他說即使登記人數不多，亦難保他們集中來自某一個選區，難免令人質疑選舉公平性。他又關注邊境票站的運作安排，指缺乏人手的政黨難委託多名代理人前往邊境觀察點票。

明報記者

（立法會選舉）

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