海水湧入獲救再失散 南丫海難母痛失兩孩

船尾快速沉沒

父來不及取水泡救子

她後來見到一名船員，兩度喊「救我個女先」，對方即跨過座椅走到女兒面前帶其跨過座椅逃生，但船身突然大量入水，「當時啲水湧入時已經蓋過我全身」，一家最終失散。她與丈夫其後被救起送院，至翌日先後由家人告知，女兒被送往東區醫院時已證實死亡，兒子則被送到葵涌殮房。

另一在港燈任工程師的生還者也是一家四口登船，稱事發前與兒子數過船尾水泡數目，8排每排8個，共有64個水泡，但見不到救生衣。意外發生後他隨即到船尾取水泡，但船尾很快沉沒，並將他拖落海底，幸手上水泡助他浮上水面後獲救生艇救起，惟已與家人失散。他送院後由家人告知，女兒已獲送院救治，情况良好，兒子仍失蹤，「我曾向警員及特首梁生（梁振英）要求協助找兒子，亦都無消息」，翌日接到警方通知認屍。

救護憶女子困艙數小時

一名參與救援的救護員稱，他當日上消防船後即搶救數人，其中一名成年女子和一名女童已無呼吸脈搏；後來調派上另一消防船救援，憶述蛙人救起一名女傷者，「發覺她已沒脈搏呼吸，身體僵硬冰冷，瞳孔放大，口吐血泡，當時蛙人報稱該女士被困沉船船艙已有數小時，證實死亡」。他後來被通知該消防船已改為臨時停屍間，之後續撈起沒穿救生衣的屍體。