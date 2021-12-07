運房局內部報告未全公開 公眾不知誰被處分

早前稱應公開 張炳良：無補充

運房局2014年公布報告摘要時，曾以影響刑事司法程序為由，拒絕即時全面公開報告。時任運房局長張炳良當年表明報告最終「不可能不公開」，但有傳媒早前引用《公開資料守則》要求公務員事務局提供報告全文，仍不得要領。張炳良回覆本報查詢時稱，今年9月已回應傳媒，現無補充；他當時向「立場新聞」稱，仍認為「報告應最終公開」，並指報告處理坦蕩，沒什麼要隱瞞。

該報告摘要曾揭調查小組鎖定調查55名海事處人員，發現17人在執行關於「南丫四號」職責時行為不當，當時4人已退休，其餘13人中有兩人為首長級官員，報告建議對其中7人展開正式紀律程序，餘下6人以警告形式處分。本報要求運房局不記名、以數字提供涉事官員最新狀况，包括在職、首長級及已受紀律處分人數等，局方拒絕。

局方：已跟進人員紀律處分

運房局和海事處回覆稱，現行法律限制下不可自行向公眾或家屬全面公開報告，否則可能違反保障個人資料相關法律；若公開報告，相當部分內容須遮蓋，但報告會變得無條理和連貫性。該局稱，公務員事務局已按律政司意見等就每宗個案採取跟進行動，包括對人員紀律處分，但不會公布詳情。

翻查資料，調查委員會曾傳召海事處高級驗船主任蔡志全及廖朝暉作供，揭二人先後為南丫四號驗船的破艙穩性計劃書進行審核，但未發現報告出錯；根據政府電話簿顯示，二人現已升至助理海事處長，分管船舶事務及航運政策，為首長級薪級第二點，月薪17.9萬至19.6萬元不等。