2000頁報告不敢讀 難屬：首頁見弟弟名已痛哭

默默追查真相多年，Alice表示最初因擔心會影響執法人員調查，或會令某些人逃過法網，故不敢多發聲，但年復一年的等待，最終卻換來律政司去年一句不再起訴任何人，以及死因裁判官一紙不召開研訊的通知。她坦言不忿，今年初向警方申請索取死亡報告，當時獲告知有5至7箱文件，需花費數萬元；轉輾經過約5個月，至9月底終收到文件，卻濃縮到只剩2000多頁，費用亦減至約8000元。

稱家杰擅游泳 信曾救人

事發時年僅23歲的家杰，是見習港燈工程師，是四姊弟妹中的老二。Alice透露，曾有其他家屬相告，對方女兒在船上逃難時，衣物勾住櫈，幸家杰當時幫她扯脫，之後船身天花塌下，「信唔信都好，佢（家杰）已經唔喺度，但我信佢係十級善良嘅人，如果佢咁做，我絕對有理由相信！」她稱弟弟擅長游泳，若事發時他在甲板位置，絕對能逃出生天。

未申死亡證 藏相怕睹物思人

死因庭去年決定不開研訊後，家屬可為死者申請死亡證，惟Alice稱仍未放得下，父親至今未去申請。她指弟弟生前與家人同住，家庭關係親密，每年全家都會一同旅行，每星期都會飲早茶，事後家人有一段長時間沒外遊，再去旅行時已非全家同行；家人怕睹物思人，起初兩三年藏起家杰的照片，其後更搬離原住所，現時將家杰遺物保存在不見天日的櫃桶內。

海難9年仍堅持追尋真相，Alice說：「成件事到𠵱家都唔知點解佢死！」她有感政府態度日漸冷淡，仍有大批調查文件未公開，真相拼圖依然零碎，「我砌拼圖砌咗9年，𠵱家叫做有個警察報告再砌番啲，都好多阻滯，但時間一日一日咁過，好擔心他朝有日砌唔到個拼圖出來」。假如有一天，所有調查報告內容揭開，「我會成份報告燒畀家杰！」