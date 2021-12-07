警南丫海難報告 曾倡開死因庭 指海事處船組人員未經公開庭審 官稱「沒幫助」拒開

家屬：報告「有用」 知有人卸責

「不想弟弟的死因只有2000張紙解釋！」遇難者梁家杰的胞姊Alice堅持要求召開死因研訊，認為死因庭是唯一可讓家屬聘請律師盤問證人的機會，「你告訴我，你覺得誰有問題？當日誰指使你？你覺得他抵不抵死？一路盤上去！」她要求律政司公開其建議不召開死因研訊的法律意見（見另稿）。

另一遇難者家屬趙炳全認為報告「有用」，讓家屬得知「有人卸緊責」，但家屬最想知誰要為事件負責，相信答案全在運房局的內部調查報告，認為應公開。遇難者家屬徐先生批評政府冷處理家屬訴求，指時任運房局長張炳良承諾會公開內部調查報告、時任特首梁振英亦斬釘截鐵稱絕不姑息，惟最終連死因研訊亦無召開。

至少17海事人員未調委會作證

該份涉及其中一名遇難者的死亡調查報告共2000多頁，主要是警方盤問及為91名證人錄取的口供，當中13人為港燈客輪「南丫四號」乘客或難屬、11人為財利船廠人員、9人屬港燈工程師和人員；值得留意的是，意外前曾處理南丫四號驗船及證書的海事處人員共22人錄口供，其中至少17人之前未在調查委員會作證。警方另於2018年透過司法互助在西班牙向一名財利前西班牙造船工程師錄口供。綜合口供，警方主要就調查委員會報告觸及的問題作深入追查，包括南丫四號舵機房及油箱房之間通道無安裝水密門、海事處人員審批圖則及驗船過程、救生衣數目及座椅安全等，但8名海事處驗船人員均指已忘記驗船或簽證書過程，另4人曾檢驗水密裝置但未發現問題。警方的主要盤問及錄取口供於2014年完成，2015年4月去信死因官，指39名遇難者的死因仍未處理，基於案件嚴重性和敏感性，以及重大公眾利益，建議就遇難者的實際死因召開死因研訊。

指圖則不符實况 矛頭指船廠海處

警方在另一份調查備忘文件指出，意外除涉兩船碰撞，更涉及因圖則資料與船艙水密門實况不符，影響破艙穩性計算，矛頭指向財利船廠未有為核實圖則及建造過程負責，以及海事處人員審批圖則及驗船時未有發現差異；肇事兩船長的刑事審訊集中在撞船意外，調查委員會則着重南丫四號船體設計、建造及航運許可，認為針對海事處、財利、港燈及港九小輪的深入調查只能在調查委員會調查後完成，涉事人物包括負責規管的海事處及船組人員更從未經公開法庭審問，故建議召開死因研訊。

官接納委會報告 裁非法被殺

不過，據本報取得兩封由死因官向家屬發出的信，死因庭認為調查委員會報告及海難引伸的刑事審訊，已全面披露遇難者死因和死亡環境情况，警方及後獲得的額外證供沒帶來幫助或改變，警方後續刑事調查亦未發現有關欠缺水密門的證據，死因官完全接納委員會報告內容和刑事案件裁決，裁定遇難者死亡結論為「非法被殺」。

警方回應稱，早前已向死因官呈交死亡調查報告，並於去年10月中把所有調查結果和法律專業意見通知死因官，及後收到死因官指示毋須展開死因研訊。司法機構稱不評論個別案件。律政司則表示內部工作不會對外公開。

【二之一】

明報記者 羅霈潁、陳亦瀅、何瑞芬、張煒明

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