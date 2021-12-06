5主要政團無回覆 學者質疑「因未收指示表態」

李慧琼「已讀不回」提問

盧偉國：不愛答這類問題

本報以短訊向民建聯主席李慧琼查詢，該黨候選人會否回覆問卷、她能否代為表達對各議題的立場，她均「已讀不回」。港島西候選人、新民黨主席葉劉淑儀稱「我們唔得閒，太多喇」。港島東候選人、工聯會會長吳秋北稱已交同事處理。至截稿前未有工聯會候選人回覆。自由黨黨魁鍾國斌稱該黨不回覆。

經民聯主席盧偉國表示未留意到有問卷，且候選人都正為選舉工程忙碌。記者再向他發出問卷，他回覆稱向來不喜歡回答這類是非題或假設性的問題。

回應率之低令人失望

陳家洛：理應爭機會表現

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，市民想知道更多候選人的想法，今屆選舉工程時間緊迫，候選人理應爭取每個機會表現自己，「點解佢哋咁吝嗇睿智？」陳說回應率之低令人失望，亦反映候選人在意的未必是公眾，問卷提出的議題都是候選人進入議會後需面對的，「將來有市民求助時，係咪都只做佢哋想做嘅個案？」，稱若將來議員選擇性回應，將是議會文化的倒退。所有候選人名單可參閱選舉處網站。

（立法會選舉．明報問卷）