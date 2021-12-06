應任期首年完成23條？ 14人支持9反對

方龍飛指立法予人感覺人權收窄

反對的9人中，港島西方龍飛、新界東南蔡明禧和新界東北黃成智均有提及《港區國安法》的影響，方稱再增法例易予人感覺人權自由收窄，他和蔡明禧同稱擔心影響投資者信心。黃成智稱，國安法制定後，很多人將它當作「批鬥工具」，若加上23條，市民更會產生莫大恐懼。新界西北黃俊瑯和社福界狄志遠認為現時不是時機，因社會分歧太大。

教育界丁健華提到，部分教師反映教授國安法有壓力，擔心「教錯書」墮法網，23條須向社會做好解說和諮詢。會計界翁健稱來屆議會工作應以民生經濟為先，且23條立法要解決《港區國安法》與《基本法》之間的銜接問題。

支持者盧維思：要符人權公約

九龍東胡健華、教育界林日豐，選委會界別盧維思、林順潮和盛智文等表示支持首年完成立法。盧維思提出，立法要以符合國際人權公約的方式進行；林順潮稱立法宜早不宜遲，並須有足夠討論和諮詢，來屆第一年任期內能完成是好事，但無需設硬性時間表；林日豐稱，23條立法是憲制責任，議員有責任審議，但會否投支持票視乎法案內容。

未明言是否支持首年完成立法的候選人中，教育界文詩詠傾向政府以「先草案後諮詢」方式推23條，若「辣」度在社會預期內，有機會首年任期內完成立法，前提是政府積極承擔政治責任、做好風險評估和對持份者的 「期望管理」等工作。她稱，若當選將成立研究團隊，了解教育界、家長的預期；若政府從善如流，她支持來屆立會首年內完成立法。

新界西北田北辰稱贊成來屆處理，但是否首年則無太大意見。建測規園界陳澤斌稱，立法需經廣泛討論和諮詢，相信最快要在新一屆管治班子7月上任才能提草案，要在半年內完成立法工作或太倉卒。工程界黃偉信稱，政府應以「白紙草案」展開立法。

（立法會選舉．明報問卷）