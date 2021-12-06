1/4候選人覆問卷 11撐允六四集會 政治民生6問題 選委界回應率最低

重啟政改方面，15人支持下屆立法會內重啟政改，新界西北田北辰表示「絕對支持」；九龍中譚香文無明確表態，稱爭取在法律框架下盡快落實「一人一票」雙普選，本報進一步查詢其所指的「法律框架」是否指8．31人大框架，譚透過助理回覆「無補充」。

本報向150名候選人發問卷（候選人共153名，當中3人無法聯絡），涉及6條有關政治及民生的題目，獲39人回覆，其中13人來自地方選區、16人是功能界別、10人是選委會界別。回應率以地方選區候選人較高，當中有11人屬非建制派候選人；有51名候選人的選委會界別回應率最低，僅不足兩成。

20人強調六四集會須合法

就是否支持容許市民舉辦悼念六四集會，有28人沒有明確表態，其中20人強調集會須合法，田北辰稱在法律容許及符合公共衛生下，贊成任何集會。九龍西馮檢基稱不違法下同意集會悼念。楊永杰說，市民在不違法下可悼念六四，未有提及是否支持市民可集會悼念。會計界黃宏泰認為「有可能犯法」。選委會界別盛智文指過去數年的六四集會，在社會造成分歧，認為需先復元才可復辦集會。

批發及零售界林至頴稱，《基本法》、《港區國安法》保障市民集會權利，但「不可以反動」、作出意圖顛覆政府或國家政權的行為。選委會界別周文港則表示反對。

教育界文詩詠表示當然支持容許市民繼續悼念「六四事件」，惟現實是港府和中央政府都認為具影響力團體舉辦六四集會有安全風險，她又稱，1989年是不少同輩同行剛畢業為教師之時，對當年事件感到震撼，每年參加六四集會都無人干涉，但當他們職級及社會地位愈高，便開始被勸說要小心言行，「夜闌人靜，若他們仍有感覺的話，會傾向選擇自己的悼念方式」。另一教育界候選人丁健華稱，政府有必要清楚交代舉辦集會悼念六四、個別口號有否犯法。

建制兩人支持來屆重啓政改

就是否支持下屆立會內重啟政改，回覆者中15人表示支持，22人未明確表態。田北辰和法律界陳曉鋒是僅兩個表明「支持」的建制派候選人，而分別參選新界西北、社福界的新思維黃俊瑯和狄志遠均表示，若當選會在100日內提辯論，要求政府在該屆任期內提交新的政改方案。九龍中楊永杰和選委會周文港表示反對，前者指社會仍相對撕裂，來屆重啟政改未必實際；後者稱目前關鍵是發展經濟和處理房屋問題，「其他議題不見到有急切處理需要」。

多人稱來屆應集中民生問題

未明確表態者中，工程界黃偉信建議在未來數屆的立法會，持續增加議席至120席，把地區議席設定到40席。部分候選人如教育界丁健華、進出口界李志峰、醫衛界陳子中及選委會界別陳凱欣雖無表明反對重啟政改，但都指來屆應集中其他民生問題。選委會界別李浩然說，實現普選需有足夠社會共識，當務之急是評估完善選舉制度後的落實情况。

陳家洛：迴避的皆大是大非題

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛說，大部分候選人選擇不回應、迴避的問題都屬大是大非題，如舉辦集會悼念六四，候選人選擇左閃右避「借法律過橋」，「（即使）直接跟北京口脗回應都好」。他又指教育工作者亦應從他人利益角度出發回應，「是否他不便表達（悼六四）個人立場，學生都不可以？」

立法會選舉所有候選人名單，可參閱選舉事務處網站（www.elections.gov.hk/legco2021/chi/introduction.html）。

明報記者

（立法會選舉．明報問卷）

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