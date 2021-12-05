社工註冊局改選8席 「開明派」7人全當選

社工註冊局有15名成員，當中8人屬民選，6人由特首委任，1人為社署代表。新一屆成員選舉投票期由11月15日至昨日中午，採取全票制，由15人爭8個民選席位，至昨晚7時許合共點算6521張有效選票，投票率約24%。

當選者包括前學民思潮黎汶洛

伍銳明以5021票成為「票王」，同團隊另外6人均獲逾4000票，陳國邦亦以3208票拋離其他候選人當選，各人任期由明年1月16日至2025年1月15日。

就宣誓未有統一意向

鍾威麟：是否公職人員待商榷

何詩敏當選後稱不感興奮，感激選民投票，「每一次投票都不容易，未必所有專業團體都可以有一人一票的選舉」。鍾威麟說，7人團隊全數當選反映社工重視他們政綱所講的「實踐社工價值、秉持社會公義、堅守註冊自主」。

對於政府研究要求註冊局成員宣誓，鍾威麟稱若註冊局成員要宣誓，變相不同專業團體亦要宣誓，影響很大，團隊對此未有統一意向。至於政府計劃修例訂明被裁定干犯危害國家安全罪行者不能擔任註冊社工，鍾認為註冊局審視社工續牌或投訴機制行之有效，且秉持政治中立獨立審視個案，認為政府毋須修例。

社工註冊局主席梁傳孫稱今屆投票人數是歷屆最高，寄語下屆成員依照社工註冊條例賦予權責服務業界，「守住註冊局，守住專業」。