遷葵涌碼頭建議被質疑 葉劉指明日大嶼「仲離譜」

【明報專訊】商台昨日舉行港島西地區直選論壇，3名候選人新民黨主席葉劉淑儀、民建聯副主席陳學鋒及離島區議員方龍飛均有出席。論壇中，陳學鋒質疑葉劉淑儀有關搬遷葵涌貨櫃碼頭建屋的建議落實需時，身兼行會成員、一向對明日大嶼計劃有保留的葉太反駁「咁你明日大嶼咪仲離譜」，質疑要長時間才能落實兼交通接駁不足，更指如此大規模填海，「傷害好支持你（陳）嘅漁民呀」，反勸陳重新考慮是否支持有關計劃。
陳學鋒之後反問葉劉可在哪兒覓地重置貨櫃碼頭，又稱填海工程大概只要三至四年就可落實；葉太稱可與大灣區商討合作，「（搬碼頭）一定無明日大嶼咁複雜」。
方龍飛稱受騷擾 陳學鋒：扮受害
報稱「獨立民主派」的方龍飛則先後向葉劉淑儀及陳學鋒問同一問題。他說近年受到一個離島監察組織騷擾及抹黑，有證據顯示策劃者是葉太的助選團成員。葉太反駁「我完全無聽過咁嘅事」，着對方報警；方繼而稱有關組織抹黑他是「變色龍」，葉太則說：「呢啲人身攻擊我都受好多。」方龍飛同時稱該組織內有人是民建聯助理，又曾阻止區議員開會。陳學鋒除了叫方報警，也提及2019年的反修例運動，稱民建聯當年有很多辦事處受到破壞，方當時沒有譴責暴力，「𠵱家喺度扮受害者，嗰時喺度食花生」。面對方龍飛質疑民建聯協助台灣殺人案死者家屬不力，引發反修例風波，陳學鋒堅持即使政府撤回修例，仍然出現「黑暴」，反諷對方「食人血饅頭、抽水」。