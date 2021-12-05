遷葵涌碼頭建議被質疑 葉劉指明日大嶼「仲離譜」

陳學鋒之後反問葉劉可在哪兒覓地重置貨櫃碼頭，又稱填海工程大概只要三至四年就可落實；葉太稱可與大灣區商討合作，「（搬碼頭）一定無明日大嶼咁複雜」。

方龍飛稱受騷擾 陳學鋒：扮受害

報稱「獨立民主派」的方龍飛則先後向葉劉淑儀及陳學鋒問同一問題。他說近年受到一個離島監察組織騷擾及抹黑，有證據顯示策劃者是葉太的助選團成員。葉太反駁「我完全無聽過咁嘅事」，着對方報警；方繼而稱有關組織抹黑他是「變色龍」，葉太則說：「呢啲人身攻擊我都受好多。」方龍飛同時稱該組織內有人是民建聯助理，又曾阻止區議員開會。陳學鋒除了叫方報警，也提及2019年的反修例運動，稱民建聯當年有很多辦事處受到破壞，方當時沒有譴責暴力，「𠵱家喺度扮受害者，嗰時喺度食花生」。面對方龍飛質疑民建聯協助台灣殺人案死者家屬不力，引發反修例風波，陳學鋒堅持即使政府撤回修例，仍然出現「黑暴」，反諷對方「食人血饅頭、抽水」。

（立法會選舉）（港島西）