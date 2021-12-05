民研「問白票」違法否 白韞六：正研究 鍾劍華：受訪者答前已有傾向，如何煽惑？

會否研「研究協會」違法 廉署未正面答

多次獲建制派組織委託做民調的香港研究協會，也曾在立法會選舉投票意向民調中提供「一定不會」等選項。本報昨向廉署查詢，研究香港民研有否違法之時，有否同時研究香港研究協會的民調有否違法。廉署回應稱，廉署負責執行《選舉（舞弊及非法行為）條例》，會依法按既定程序跟進一切涉嫌違反該條例的行為，以確保選舉公平公正。

白韞六昨早於商台《政經星期六》中被問到有民調設白票等選項時，未有即時說明是否違法，他稱：「做民調很普遍，香港經常有，但問題是在今次選舉的民調，特別是會問及關於投白票或投廢票的問題，我想提醒他們，如果將來發放這些資料的時候，如果涉及公開煽動別人不投票或投廢票，有機會違反（《選舉（舞弊及非法行為）條例》）第27A條，純粹是一個提醒。」

白：自由意志投白票無刑責

對於坊間有說法稱，選民投白票、因填錯導致選票變廢票，都會犯法，白韞六明確澄清，選民的個人投票選擇不會有刑事後果，「每個選民出於自由意志決定，如何投票，這不會犯法，當然我們鼓勵選民投票」。他說，選民投票後透露自己的投票取向，也沒有刑事責任。

白韞六在節目後見記者。被問及民調查詢選民是否投白票、投廢票有否觸犯第27A條時，他稱要整體考慮，包括民調取得數據後如何處理、將來以什麼形式發表民調結果等，故不能簡單回答。至於香港民研最近已兩度發表民調結果，他說：「我們會繼續留意和研究，因為（香港民研）好像還有一次結果公布。」當再被追問民研暫時有沒有違法時，他首度明確說：「我們正研究。」

鍾質疑「靠嚇」 稱如期公布結果

鍾劍華回覆本報查詢時強調，民研於11月23至25日所做的調查，是詢問受訪者「在12月舉行的立法會選舉中，你傾向如何投票？」，包含了各個回應選項。他說，問題希望知道受訪者心目中是否已有投票傾向，是了解首先存在的取態，而回答問題則是後來的事，強調有先後邏輯，反問如何構成「煽惑」他人不投票或投白票，質疑白是否「靠嚇」。

鍾強調沒有感到壓力，民研會如期於周二（7日）公布有關立法會選舉全港抽樣電話調查結果，周五（10日）則公布第三輪意見群組調查結果。

白韞六昨日亦稱，截至上月30日，廉署共接獲12宗有關立法會選舉的投訴，當中9宗與第27A條有關，即在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票；而自立法會選舉展開後，廉署一直有監察網上平台有否涉嫌違法的帖文，並去信相關網站要求移除，部分網站有配合，廉署稍後會研究其他未有移除帖文的網站是否要負上後果。

廉署接12宗立選投訴 9宗涉煽惑

節目中，白韞六被問到公開煽惑他人投白票或不投票的罰則為何時，未能即時回應，只說有罰款和判監。後來有職員趁廣告時段「傳紙仔」提示，白於節目第二節補答，稱最高可判監3年和罰款20萬元。

明報記者

（立法會選舉）

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