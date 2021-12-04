星洲下周一列高風險 當地港客憂留不低走不了

政府昨宣布，下周一凌晨起將新加坡和冰島列為A組地區（高風險），只有已打疫苗港人可從當地回港。截至昨晚，已生效的A組地區已有48個，當中12個地區因Omicron疫情風險較高而要加強監測，從當地返港者要先到竹篙灣檢疫7日，再到檢疫酒店14日。另外，周日（5日）凌晨起再有5個國家被列為A組地區。

簽證將到期

為登機急尋21日檢疫酒店

劉小姐到新加坡照顧家人，原定1月3日飛返香港，已訂14日酒店接受隔離，不料港府突然將新加坡返港人士的檢疫要求收緊，要求21日隔離，由於劉小姐以簽證入境新加坡，有效期至1月24日，到時一定要離境，但沒有有效的21日酒店訂位又不能上機，她反問「如果返唔到香港，我係咪要做難民？」她說昨晚瘋狂尋找酒店。

研究：港封關減14％感染死亡

另外，2019年底武漢爆發疫情後，本港在去年2月8日起要求內地入境者隔離14日，港大感染及傳染病中心總監何栢良和瑪麗醫院、美國威斯康星大學等機構的學者組成的團隊，早前在期刊BMC Public Health發表研究指出，根據模型推算，以病毒基本繁殖率（R0）為2.2計算，本港當時的封關措施，可將本港累計感染數字降低13.99%；以死亡率為1.4%計算，封關措施令死亡人數降低13.98%。研究又指出，單靠封關措施並不足夠，要確保本港的醫療系統不會崩潰，仍需依靠其他公共衛生措施，包括全民戴口罩、追蹤和檢疫系統，以及實施社交距離措施等。

（新冠疫情）