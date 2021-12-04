上周稱通關八成接種率「走唔甩」 聶德權昨指不掛鈎

12至19歲 兩日1100人打科興

12至17歲兒童及青少年前日起可打科興，據疫苗專題網站數字，12至19歲群組當中，周四有294人打科興，周五有794人。政府可為學校安排團體預約到疫苗接種中心打針，創知中學昨以團體預約方式到官涌社區疫苗接種中心打科興，是首間中學以團體預約打科興，校長黃晶榕表示，昨有27名初中學生和4名中四學生打首針科興，學生形容打針過程像「蚊針」一樣，無副作用，而他昨日亦打了第三針科興，同樣沒副作用。

首間中學團體預約打針

創知：學生接種率增3百分點

黃晶榕表示，未開放讓中學生打科興前，該校學生接種率已有74%，10月初全校已恢復全日上課，部分學生家長覺得科興技術較成熟、副作用較少，昨日有3%學生打科興，令學生接種率增至77%，估計稍後會再安排其他學生打科興，預計接種率達八九成。他說始終會有約一成學生不願打針，需花更多工夫，會繼續游說家長，盼全校接種率達百分百。

教育局長楊潤雄昨表示， 截至前日，全港有115間已恢復全校全日上課，另有227間已恢復在部分級別全日上課。

此外，政府昨日首次安排流動車落區打疫苗，昨在沙田新翠邨為市民打復必泰。聶德權出席流動接種站啟動禮後表示，能否通關不是和接種率掛鈎，最重要是社區保持基本清零。

另外，本港昨日新增3宗輸入個案，全數驗出帶L452R變異株，包括一名51歲船員，他本月1日從日本經貨船「Glory Sky」抵港，在船上採集的樣本驗出陽性，船上約20名船員進入香港水域後沒登岸，會在船上檢疫，貨船抵港後無本地工作人員曾登船。

（新冠疫情）