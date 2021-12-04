八達通代安心？ 薛永恒：太多方式會亂

薛永恒昨天先後出席港台及商台節目，他說安心出行的下載次數已達694萬，亦是蘋果iOS系統十大免費應用程式下載率第一，稱自己試過申請港康碼帳戶，只需幾分鐘便完成，核對地址則需要兩三天，呼籲市民毋須急於登記。

至於會否考慮以八達通代替安心出行，他說，目前已有10萬個處所設安心出行二維碼，使用方便；假如使用其他方式讓市民記錄行蹤，處所需重新安裝不同工具，擔心現階段開放太多方式會造成混亂，又認為應該考慮香港社會不同持份者的情况。

粵康碼准家人代子女管理

薛：各有特色，會與時並進

被問到粵康碼有兩個安心出行及港康碼沒有的功能，包括可以「添加家庭成員」，由家人為子女代為申請及管理健康碼，以及可以離線保存健康碼，特區政府會否參考？薛永恒認為家人的行蹤會有不同，「出入是否二三十日大家都在一起？始終有差異。如何令年輕人或長者更加用好智能電話，對於個人保護更有效」。他又說每個系統各有特色，自己與同事會與時並進，「不需要因為其他地方有，我們一定要有」。

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