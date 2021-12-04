安心機搶手 先達店：裂mon「非洲都不用」舊機有人買

Kelvin稱，先達廣場內低規格電話不至於完全缺貨，但部分較輕巧、有牌子及受歡迎的電話則已缺貨。他形容不少顧客不介意電話品質，「這些低規格電話只有8GB內存，一條片都無（爆滿），現在竟然有人用」。他說有三成買俗稱「安心手機」的迷你智能手機的都是長者，他會指導長者使用安心出行，但認為程式複雜，「我朋友都是做手機（銷售），但都教到氣咳，長者就算識飲茶要嘟，飲完茶去街市都唔識設定已離開茶樓，再嘟街市」。

見中老年人員指導用安心 「有人直接讓長者填紙仔」

他說，政府雖然安排人手在街市教導長者使用安心，但人員大多是中老年，稱留意到有人直接讓長者填紙仔，「阿婆教阿婆，你找老人家教有鬼用咩！」

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