安心機搶手 先達店：裂mon「非洲都不用」舊機有人買

【明報專訊】繼上月底宣布下周四起市民出入受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所要使用安心出行後，政府前日再公布港康碼詳情，若想免檢疫返內地，市民須用智能電話使用安心出行記錄行蹤。先達廣場手機店「蕃茄仔」負責人Kelvin表示，上月底顧客已蜂擁搶購低規格電話，包括「非洲都不會用的手機」，有原售600多元的手機型號更因來貨價上升，售價升至800多元；他更聽聞其他店舖有滯銷幾年、屏幕破裂的二手手機都有人問津。
Kelvin稱，先達廣場內低規格電話不至於完全缺貨，但部分較輕巧、有牌子及受歡迎的電話則已缺貨。他形容不少顧客不介意電話品質，「這些低規格電話只有8GB內存，一條片都無（爆滿），現在竟然有人用」。他說有三成買俗稱「安心手機」的迷你智能手機的都是長者，他會指導長者使用安心出行，但認為程式複雜，「我朋友都是做手機（銷售），但都教到氣咳，長者就算識飲茶要嘟，飲完茶去街市都唔識設定已離開茶樓，再嘟街市」。
見中老年人員指導用安心 「有人直接讓長者填紙仔」
他說，政府雖然安排人手在街市教導長者使用安心，但人員大多是中老年，稱留意到有人直接讓長者填紙仔，「阿婆教阿婆，你找老人家教有鬼用咩！」