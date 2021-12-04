消息：老幼殘疾入食肆免「安心」 派手機無詳情長者困惑 議員斥安排如唧牙膏

打針准入處所最快月底推

時間表仍待拍板

消息稱，下周四的新規定下，除了長者，15歲或以下青少年和兒童，以及所有殘疾人士均會豁免；至於食肆等處所如何分辨顧客是否殘疾，消息指可以用社署殘疾登記證明，也可靠常識分辨，又稱未能分辨不是食肆的責任。消息也稱，特區政府正預備落實須打針才可進入表列處所的疫苗氣泡政策，雖然未就時間最後拍扳，但預料最快本月底、最遲明年1月實施。

食衛局：考慮不同人士需要

食衛局回覆本報查詢豁免安排時稱，一直鼓勵巿民可行下盡量使用安心出行，又表示訂立措施時會考慮社會不同人士需要。

政府前日透露，會找慈善團體向有需要人士派發智能手機，但未公布詳情，不少長者困惑。荃灣區議會主席陳琬琛表示，不少長者欲到內地探親，一名80歲長者昨到其辦事處查詢派手機詳情，「佢哋問邊度有得派？幾時有得派？」，同時問及是否下周四已能取得政府派發的手機。陳認為政府只透露派手機計劃卻不公布詳情，「反而令長者更加擔心」，他亦關注長者就算有智能手機，亦未必懂得使用。

只擁平安鐘手機難「免檢」北上

擺地攤獨居婦：好想看看孫仔

葵青區議員盧婉婷表示，大批長者昨早向她查詢政府派手機一事，部分長者也關注下周四若未能獲派手機，進入處所時會否豁免。盧批評政府派手機安排形同「唧牙膏」，「至今嘅安排都好唔清楚，政府應該喺公布派手機時就要全面答到市民嘅關注」。

不少期盼香港與內地免檢疫通關後可以回鄉探望親人的長者或好夢成空。69歲的梁婆婆每晚在深水埗擺地攤，丈夫早年離世，目前獨居，在港無親人，疫情前定期回東莞探親，但只有一部平安鐘手提電話的她既不識字亦無智能手機，未能用到安心出行，恐難以免檢疫通關，「我幾十歲人了，好想回去看看孫仔……你就算教我（用安心出行），都要畀部電話我先得㗎」。

「唔識字，茶都無得飲囉」

早於政府場所限制市民必須使用安心出行時，梁婆婆已十分困擾，擺地攤的她說開工時只能在附近的市政大廈如廁，「（填紙）身分證號碼有時都唔記得，英文字母我又唔識讀，又怕攞身分證出嚟抄會跌咗。叫我填，填完我都屙咗出嚟了」。她稱曾聽到有食肆職員對長者說，「唔識用安心出行、唔識填紙仔，唔好入嚟食飯囉！」，令她感到自己「唔識字，茶都無得飲囉」。

香港社區組織協會社區組織幹事吳衛東表示，正在尋求善長捐電話予長者，協會亦會預備教學紙張給長者，指導他們用安心出行，但他擔心就算長者獲智能手機，都未必懂依教學使用港康碼及安心出行，「用港康碼要收信息，佢哋連英文字母都唔識，可唔可以成功複製驗證碼去港康碼軟件？我有懷疑」，質疑「係咪無智能電話就唔允許團聚？」他亦憂慮如梁婆婆一般的長者若自行回內地，回程時若手機無電或遺失，長者是否懂處理，認為八達通的技術同樣可記錄行蹤，「希望創科局重新考慮」。

明報記者

（新冠疫情）

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