煽惑六四集會案陳辭 鄒幸彤：開文字獄大門相當危險

稱唐英傑案審8字本案審2000字

控辯雙方早前提交書面陳辭，昨在庭上作口頭補充。本身是大律師的鄒幸彤引述案例稱，本案的拘捕、檢控、定罪及判刑都要符合相稱性原則，警方已禁止支聯會當晚的六四集會，支聯會亦取消集會，警方將她拘捕及起訴，嚴重限制其表達及言論自由，質疑是政治打壓，「法庭要審判一篇政論文章，令所有人不可以自由寫作，削弱公共辯論的空間」。控方反駁稱，警方執法符合相稱性測試，「法律將煽惑行為刑事化，拘捕就是合法合憲」。

認煽惑「沒組織集會前提下」悼念

本案重點為鄒幸彤在Twitter及《明報》發表共2000多字的文章，提到堅守陣地和點燃燭光。鄒幸彤承認「講到最尾，我係煽惑所有人出嚟行動」，但她提倡以「遍地開花」的方式、在沒有組織集會的前提下悼念六四。她說，在維園點起燭光是合法的權利，「但政權在教育大家，你不可以做一件本質上是行使權利的事」，反問悼念六四何罪之有。

官拒納歐英案例 引唐案判辭

裁判官陳慧敏聽畢表示，鄒幸彤引用的歐洲及英國案例未必適用，因為香港「路窄人多」，且本案事發時正值新冠疫情爆發，無法與外國相提並論。陳官提出兩宗本港案例，分別是涉煽惑他人非法集結的「潘榕偉案」及涉煽動他人分裂國家的「唐英傑案」，表示即使無人確實被慫恿犯事，警方亦應該在最早階段介入和拘捕煽惑者，例如煽惑謀殺罪不必列明具體的殺人方法，只要被告構成煽惑就可入罪。

鄒幸彤對此表示，她不同意唐英傑案中涉案言詞「能夠」（capable of）煽動他人就能定罪，「法庭不應該將自己捲入文字審判的泥氹……法庭不應該將自己擺在如此尷尬的位置。本案表面上很簡單，只是閱讀理解，但打開文字獄大門是很危險的」。

【案件編號：WKCC2595/21】