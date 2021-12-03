北港島線分流過海客運 未有動工時間表

研究交通事務的民主黨成員柴文瀚認為，有必要增建北港島線，指出現時港島線連接3條過海線及港島南區，港島區交通太依賴鐵路，認為需有適當分流。柴文瀚質疑港鐵遲遲未動工，原因是該路段無法興建住宅。

柴文瀚疑遲動工因無法起樓

柴文瀚指出，有別於九龍區的鐵路線，目前港島線並無替代路線，連接3條過海線及港島南線，整個港島區交通過於依賴鐵路，有必要興建北港島線疏導。

柴文瀚認為，政府早年設計該區交通規劃，包括設計灣仔繞道等，應已預留興建新鐵路線的位置，質疑港鐵找藉口而遲遲不動工，實際與路線無法興建住宅，影響收益有關。

翻查《鐵路發展策略2014》，北港島線擬連接東涌線及將軍澳線，並設新站（見圖），分別是添馬站及銅鑼灣北站，添馬連接東涌線香港站，銅鑼灣北則連接將軍澳線北角站，目的包括分流過海客運量、減輕港島線負擔等。

當年策略提出，北港島線當時初步建議落實時間為2021年至2026年，惟北港島線至今未有動工時間表，早前亦有消息指走線有變，北港島線將由北角站連接東鐵過海段的會展站，不再連接東涌線，亦不再設添馬站和銅鑼灣北站。