門頂鐵鈎掛車門 會鎖緊不易飛脫

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生說事件十分罕見，列車車門全部是「掛上去」，路線圖後面的門頂位置有幾個鋼碼及鐵鈎，並有系統鎖住車門，一般不容易飛脫，認為飛脫原因有多個可能性，除了受到十分大的力度撞擊，亦有可能是掛鈎鬆脫或出現裂痕引起，可能涉及維修或檢查過程出錯。

涉事車運行30年 政黨促設專組調查

出選立法會新界西北選舉的田北辰稱，事件處理應「從嚴不從寬」，今次涉事列車「M車」於1980年代購入，運行30多年，目前港島線、觀塘線、荃灣線及將軍澳線的列車中，有六成（約90列）屬「M車」，估計最少涉及逾7000扇車門，擔心有關車門出現金屬疲勞，促請政府責成港鐵成立調查委員會，盡快全面換車並確保仍運行的列車安全。田北辰同區選舉對手為周浩鼎及黃俊瑯。

立法會選舉新界北候選人、曾任港鐵經理的張欣宇，與工程界候選人、曾任職港鐵的黃偉信發表聯合聲明，斥責今次是不能接受的嚴重事故，有可能造成重大傷亡，促請機電署設立專家調查委員會，調查是否涉保養維修安排疏漏等。工程界另一候選人盧偉國亦促港鐵與機電署展開調查。新界北候選人亦包括劉國勳、沈豪傑、曾麗文。

民主黨交通政策發言人韓俊賢批評事故不能接受，倘車廂擠迫或高速行駛，或造成嚴重傷亡，政府應勒令港鐵成立特別調查小組，完成後公開報告以釋除公眾疑慮。