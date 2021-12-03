巴士電車站長龍 中環人行到銅鑼灣搵車

警維持秩序 港鐵：衷心致歉

本報記者分別在中環及銅鑼灣觀察，各個巴士站、電車站及小巴站均有長長人龍，主要幹道車水馬龍。有警員到銅鑼灣百德新街站附近維持秩序，安排乘客排隊上車，不時有市民上前查詢。

在百德新街巴士站附近的羅小姐表示自己在中環上班，一般會坐港鐵，對列車停駛感十分無助。她說原本約了朋友在尖沙嘴吃飯，因港鐵停駛，故取消約會，準備返回杏花邨住所。她在中環步行至銅鑼灣，徘徊個多小時仍未能上車，感到不知所措，只能在附近盡量找車到西灣河轉乘港鐵回家。

市民：事故恐怖 盼港鐵「執執佢」

在銅鑼灣等巴士的中四溫同學表示對事故感突然，「都有啲恐怖」。他稱補習下課後一般乘巴士回家，港鐵暫停後突然有大批人湧到巴士站候車，形容「未見過咁多人」。他稱港鐵表現令人難以接受，「車票愈來愈貴，服務愈來愈差」。

另一市民曾先生表示，自己晚上7時下班，一般8時前可返家，昨晚8時仍在銅鑼灣候車。他稱因太多人排隊等巴士，有候車市民因排隊問題一度鼓譟。他形容今次意外「有啲恐怖」，希望港鐵可「執執佢，睇密啲」。

在中環德忌利士街站等720線巴士的黃學生表示，平時補習後會搭港鐵返家，昨晚改乘巴士，等了30分鐘，其間有3至4架巴士因客滿而飛站。