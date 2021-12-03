巴士電車站長龍 中環人行到銅鑼灣搵車

【明報專訊】港鐵昨日傍晚下班繁忙時間發生車門飛脫罕見意外，來往灣仔站至鰂魚涌站服務一度暫停，中環及銅鑼灣等地區的巴士站及電車站大排長龍，需出動警方維持秩序。有下班市民稱不知所措，被迫取消約會，她在中環步行至銅鑼灣，徘徊個多小時仍未找到車返家。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐稱明白繁忙時間發生事故對市民造成影響，衷心表示歉意。
警維持秩序 港鐵：衷心致歉
本報記者分別在中環及銅鑼灣觀察，各個巴士站、電車站及小巴站均有長長人龍，主要幹道車水馬龍。有警員到銅鑼灣百德新街站附近維持秩序，安排乘客排隊上車，不時有市民上前查詢。
在百德新街巴士站附近的羅小姐表示自己在中環上班，一般會坐港鐵，對列車停駛感十分無助。她說原本約了朋友在尖沙嘴吃飯，因港鐵停駛，故取消約會，準備返回杏花邨住所。她在中環步行至銅鑼灣，徘徊個多小時仍未能上車，感到不知所措，只能在附近盡量找車到西灣河轉乘港鐵回家。
市民：事故恐怖 盼港鐵「執執佢」
在銅鑼灣等巴士的中四溫同學表示對事故感突然，「都有啲恐怖」。他稱補習下課後一般乘巴士回家，港鐵暫停後突然有大批人湧到巴士站候車，形容「未見過咁多人」。他稱港鐵表現令人難以接受，「車票愈來愈貴，服務愈來愈差」。
另一市民曾先生表示，自己晚上7時下班，一般8時前可返家，昨晚8時仍在銅鑼灣候車。他稱因太多人排隊等巴士，有候車市民因排隊問題一度鼓譟。他形容今次意外「有啲恐怖」，希望港鐵可「執執佢，睇密啲」。
在中環德忌利士街站等720線巴士的黃學生表示，平時補習後會搭港鐵返家，昨晚改乘巴士，等了30分鐘，其間有3至4架巴士因客滿而飛站。