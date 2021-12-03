廣告牌部件移位 撞飛港鐵車門 港島線受阻3小時交通大亂 驗同類8「可轉換廣告板」

銅鑼灣埋站出事 政府：嚴重並罕見

運輸及房屋局回覆稱昨日事故「嚴重並罕見」，政府高度關注，事發後機電署人員已立即到場調查，並已要求港鐵徹底深入調查及檢查，盡早找出事故原因並提交報告，並落實所需改善措施以防止類似事件發生。

事發昨傍晚約6時，港島線一列往堅尼地城方向列車駛至銅鑼灣站時，首卡一對車門脫落並跌入路軌，門頂路線圖亦鬆脫，有乘客稱當時列車發出數響怪聲，不少乘客對車門飛脫感驚訝及恐慌。

涉事廣告牌金屬板被撞至撬起

事發後灣仔站至鰂魚涌站列車服務暫停，港鐵工程人員其後到場，在第二卡車廂路軌旁找到其中一扇脫落的車門，及後搬回車廂內，可見車門玻璃碎裂，穿了一個大洞，玻璃碎片散落路軌；而路軌旁一個廣告牌下的金屬板亦損毁。工程人員其後拆走涉事廣告牌下的金屬板，並檢查毗連廣告牌及用膠紙固定。現場所見，涉事廣告牌的金屬板被撞至撬起。

昨晚約8時46分，港鐵稱涉事列車已移離主行車線，工程人員已緊急修復，並檢查相關路段確認行車安全，港島線列車服務陸續恢復正常。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，涉事列車以慢速駛入銅鑼灣站2號月台停泊時，列車近車頭的車門與隧道廣告牌碰撞，車門飛脫，跌落廣告牌及列車之間路軌位置，初步推斷是廣告牌部件移位，碰到車門導致事故，事件中無收到受傷報告。他稱事後已即時加固有關廣告牌，晚上收車後會深入調查，又稱明白繁忙時間出現事故，令乘客造成不便，向受影響乘客致歉。涉事列車先送往金鐘站側線停泊，稍後會拖回柴灣車廠調查。

根據現行「可加可減機制」下的服務表現安排，列車事故延誤2至3小時，港鐵會被罰款300萬元。黃琨暐稱，會按與政府的營運協議處理。

移位部件換廣告時會用到

資料顯示，今次涉事的為「可轉換廣告板（convertible panel）」，可透過組合兩個廣告牌為一個大型廣告牌。港鐵表示，連同涉事一個，全線共有8塊同類型廣告牌，分別位於尖沙嘴、旺角、銅鑼灣及金鐘站，會於昨晚收車後檢查所有同類廣告牌，以確保穩固。港鐵車務工程總管吳偉鴻補充，事後發現廣告牌有部件移位，該部件為平時更換廣告時需要用到。

香港鐵路職員工會主席譚建釗表示，每日列車出廠及正式行駛前，均需由維修部及車長檢查，確保列車制動系統、車門運作正常，認為需要了解為何廣告板會有部件脫落而碰到車門，以及上次更換廣告板的時間。他說，目前廣告是由港鐵員工負責更換，一般是由「下面換上去」。被問到事故會否與更換廣告程序有關，他稱需等待港鐵進一步調查。他呼籲乘客在車廂內要緊握扶手，盡量不要倚靠車門站立。

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