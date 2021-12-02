中學校長會：上學年每校平均32人退學 升六成

平均每校7教師離職 增2人

中學校長會與中大香港學生能力國際評估中心9至10月調查，中學校長自填問卷。結果顯示，2020/21學年學生退學情况較對上學年嚴重（見圖），140間回覆的中學，共4460人退學，平均每校32人，初中退學人數為高中退學人數近兩倍；六成退學的學生選擇離港，較前一學年（2019/20）49%退學學生離港高。

至於離職教師情况，140間中學共987人離職，平均每校7名，較2019/20平均每校5名增加，又稱移民、提早退休教師數字大升。調查反映，大部分受訪校長認為學生退學及教師離職的趨勢將會延續或輕微增加。調查並引述校長意見，指教師離職因「教育政策改變之大及速度前所未見」，建議「教育局應努力保護教師和校長免被惡意攻擊」；有校長稱要「讓年輕人看到他們將來向上流動的機會」。

連鎮邦昨回覆本報查詢說，受訪學校有教師因社會氣氛、疫情影響、教師士氣及壓力、外地放寬移民政策而離職。面對學生流失，他促請當局參考國際研究後，亦應展開本地研究，探究何謂理想班級人數和結構，以減少每班人數，「現時是好好的契機做一份適合本港的研究，應該要做到有證據支撐、有學術研究、有基礎」，以照顧每個學生發展和成長需要。

教局：離職移民未必因行業社會情况

教育局回覆，教師流失的原因主要包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業，以及其他私人理由離職等，各行業的從業員移民海外屬個人選擇，未必與該行業或社會情况有必然關係；事實上，部分國家和地區近年放寬及大幅降低港人移民門檻，亦令以往未有足夠條件移民的人有更多機會移民。該局又稱，國際研究結果指小班教學在學生年幼時最具成效，其成效往往隨學生年齡增長而減退，故沒計劃在中學推行小班教學。