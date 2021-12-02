下期新居屋料逾8000伙 最快明年首季推

位處北角土瓜灣東涌沙田

運房局去年提交予立法會的資料顯示，2021/22至2023/24年度內共有10個新建居屋項目，撇除已於今期發售的馬鞍山錦駿苑及鑽石山啟翔苑，餘下8個項目有望於明年至2023年左右陸續發售，當中以位於東涌第54區的裕雅苑規模最大，涉及6幢樓宇共3300伙單位，目前已經平頂，估計將納入下期居屋銷售計劃內。至於位處賽馬會傑志中心球場及安睦街公園之間的沙田安睦街第一期居屋項目，涉及500伙單位，距離石門站4至5分鐘路程。

除東涌及沙田項目外，亦有多個市區的居屋項目正在興建，包括近年罕見的港島居屋新盤、位於北角渣華道的單幢居屋，估計可提供約200伙，該居屋項目毗鄰北角私樓項目「海璇」。另一個位於土瓜灣高山道、高山劇場側的居屋項目，涉及約500伙，距離屯馬線土瓜灣站路程約3分鐘。啟德2B2號地盤、安達臣道石礦場RS-1號地盤及西貢昭信路亦有新居屋供應，分別涉及1800、1900及600伙單位。