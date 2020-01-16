炒風勁 新居屋綠置居轉售研收緊 居二近年每伙賺逾200萬 聯會倡頭5年須原價內賣樓

房署：適時檢討轉讓限制

房屋署回覆本報稱，房委會一直密切留意資助出售單位的轉售情况，會適時檢討有關單位的轉讓限制；又稱房委會已在2018年通過收緊在2019年或以後推出的資助出售單位轉讓限制，當時修訂已平衡社會上對收緊轉讓限制的訴求，以及確保資助出售單位流轉的需要。

房委會2014年底及2016年起復售居屋及推售「綠置居」單位，並於2018年將「白表居屋第二市場計劃（白居二）」恆常化，由以往只限綠表客在居屋第二市場購買未補價資助房屋，改為准許白表者申購，其中2018年的「白居二」名額定為全年2500個，2019年增至3000個，去年增至4500個。

新居屋167單位平均賺253萬

在現時轉售限制下，居屋或綠置居業主在首兩年內，不得以高於原價賣樓；但於第3年起可以自行議定的價格，在居二市場轉售單位予白居二或綠表買家。公屋聯會按房委會及地產代理的成交紀錄資料，分析近年解除轉售限制、在居二市場成交的其中208宗個案，分別涉及11個居屋屋苑共167個單位，以及兩個綠置居屋苑共41個單位，發現平均每宗交易在轉售後均大賺逾倍，其中該167個居屋單位轉售後，平均每間溢價253萬元，即賺101.8%，其中以元朗屏欣苑和荃灣尚翠苑的溢價升幅最大，分別達109.4%及105.6%。

美柏苑一單位賺1.4倍 升幅最多

根據成交紀錄，大圍美柏苑一個低層371呎單位，業主原價約208萬元購入，今年7月以503萬元轉售，獲利逾295萬元，較原價大賺1.4倍，成為該208宗成交中溢價幅度最高個案。而合共有960多個單位的荃灣尚翠苑，於2017年入伙後，至今最少錄得72宗轉售成交，其中一個511呎高層單位業主以325.7萬元購入後，今年6月以705萬元成交，大賺1.16倍。

房會委員指資助屋淪炒賣工具

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，政府提供資助房屋本意是讓無法負擔私樓的市民能夠置業安居，但目前卻淪為炒賣工具，認為已違背本意，建議房委會進一步收緊轉售限制，由現時首兩年內不可高於原價轉售的限制增至5年。他亦建議政府分隔資助房屋及私人樓市，只容許居屋、綠置居單位等在居二市場內流轉，取消現行單位於補價後便可在公開市場轉售的方式，以做到「住房不炒」。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，政府當初引入「白居二」制度，原意想加快資助單位的流轉，並給予更多白表家庭置業機會，但近年卻出現入住兩年後就炒賣的情况，形容制度「好像走了樣」，房委會需正視問題。另一房委會委員柯創盛稱，資助房屋應用作安居而非炒賣工具，支持房委會進一步收緊轉售限制，包括基本要求規定業主須住滿5年後才准轉售。

明報記者

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