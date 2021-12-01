業務發展不似預期 港Uber Eats除夕後停運

專注出行平台服務 拓Uber Taxi市場

Uber Eats宣布「為港人服務五年後作出了艱難的決定」，將於除夕午夜前終止在港運作，往後Uber會繼續在港服務，為乘客提供點對點交通平台服務。Uber Eats亦通知用戶如尚餘Uber Eats點數，可繼續用至營運結束，任何剩餘點數可用於叫車，或可透過App申請全額退款。

至於為何有此決定、停運影響多少名員工及送餐員等，Uber Eats回覆稱在港業務發展沒達至預期，此決定屬Uber Eats全球營運決策，在Uber Eats撤港後將更專注於Uber在港的出行平台，全力拓展Uber全球最大的Uber Taxi市場，展望將來Uber會繼續投放資源以創新科技融入香港交通網絡。

剩兩大平台 工會憂更壓榨送餐員

Uber Eats於2016年進駐香港，對手Foodpanda和戶戶送（Deliveroo）分別於2014和2015年落戶。據數據平台Measurable AI在5月18日公布的外賣市場調查報告，今年首4個月，Foodpanda在港外賣收入的市場佔有率達51%，其次是戶戶送44%，而Uber Eats為5%。

飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興表示，Uber Eats送餐員有清楚計算收入方程式，乘搭交通工具可報銷，在三大外賣平台中算較透明及人性化，惟其市場佔有率不高，其登記送餐員可接到的單量亦較少。他說，Uber Eats停運後，剩下Foodpanda及戶戶送，送餐員選擇減少，憂將被進一步壓榨。

飲食業指外賣市况高位回落

現代管理（飲食）專業協會主席梁志偉表示，去年新冠疫情肆虐，食肆七成收入靠外賣，現疫情緩和，晚市恢復，港人已習慣出外用膳，外賣回落至總收入約兩成，「有些餐廳周末或假日樓面太忙，直接關了外賣平台」。金記冰室老闆徐汶緯指食肆大多安裝了三大外賣平台，他觀察經Uber Eats接到的訂單較少，現外賣市况由高位回落，相信外賣平台競爭將相當激烈。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，三大外賣平台原各有客源、登記餐廳，但疫情下很多餐廳一併登記三大平台，令三者定位變得模糊，加上Uber早前收購HK Taxi成為出行平台「龍頭」，相信今次Uber是權衡疫情放緩後外賣市道不如前，出行需求回穩，因而有此決定。