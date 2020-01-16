THC可致幻覺損智力 CBD劑屬處方藥

警：提取CBD過程或同時含THC

警方毒品調查科總督察葉秀蘭表示，在CBD提取過程中或會同時提取THC，所以聲稱只有CBD的產品中，有可能含THC成分，THC會對健康造成長期嚴重傷害，令人上癮、產生幻覺、智力受損、抑鬱、專注力下降和感觀扭曲，對年輕使用者更會引致心臟疾病和中風等。她說，雖有研究指出CBD有放鬆緊張情緒、減輕焦慮和鎮痛等效用，但亦有意見指其功效並無醫學證據。

葉說，部分CBD產品聲稱有藥用功效，例如止痛、治暗瘡等，而根據《藥劑業及毒藥條例》，任何含CBD的藥劑製品均被列為第一部毒藥及處方藥物，要由註冊醫生、獸醫或有藥劑師監督的註冊藥房處方，並要向藥劑業及毒藥管理局註冊，才可銷售、分發或管有，而現時並無CBD藥劑製品在港註冊。

青協輔導計劃 吸大麻比例急升

青協2018年12月起推行隱蔽吸毒及干犯毒品罪行輔導計劃，為199名青年提供輔導，發現2019年有19%個案吸大麻，至今年首11個月已急升至62％；另亦發現有29人曾參與販毒，年紀最小13歲。青協青年違法防治中心青年工作幹事梁兆騏稱，青年吸食大麻是想開心、令感官放大，當一些青年嘗試CBD後，發現效用不似預期，或轉而嘗試THC。

20歲的阿文3年前開始吸食大麻，當時他在學校附近滑板場結識到朋友，「諗住一齊chill下」，其後幾乎每日吸大麻，記憶力明顯變差。阿文去年因藏毒被捕，還押時見到有比他更年輕的人吸毒，「我看到他們身體情况更差，我也害怕、不想跟他們一樣」，他最後被判18個月感化令，獲釋後即與以往的朋友絕交，決心戒毒。