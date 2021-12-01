大麻二酚產品含禁藥 拘8人 標榜健康功效 警揭煙油咖啡粉含致癮四氫大麻酚

抽查50件 最少5含四氫大麻酚

涉案咖啡粉標明有 查如何進口

警方毒品調查科上月18至25日聯同多個總區巡查全港23間店舖，包括咖啡店、餐廳、飲品店、煙草用品店、性商品店及出售CBD商品店舖，檢取50件CBD產品，包括咖啡粉、茶包、啤酒、糖果、朱古力、蛋糕、電子煙油、護膚品及保健食品等，交政府化驗所化驗，發現3款共5件產品含THC，另有16件沒有THC，其餘29件仍有待化驗結果。被指含THC成分的煙油品牌包括Element、Cubed及Olanda，主要用於吸食或加入飲料服用，包裝未有標明含THC。警方另發現一款Green Roads品牌的咖啡粉，其標籤標明含THC，正調查如何進口香港。

警方昨在荃灣、沙田、大埔、屯門、元朗、觀塘、銅鑼灣及旺角採取行動，搜查5間店舖及4間連鎖分銷店，拘捕6男2女（19至41歲），各人報稱為店舖負責人及職員，涉嫌販運危險藥物。警方檢走1500件懷疑含THC的CBD產品，包括油、咖啡粉、藥丸、唇膏等，每件價值數百至數千元，主要來自美國及加拿大。

市民不知情買下 警：或無罪

被問及檢獲的產品THC含量多少，毒品調查科署理總警司吳頴詩稱，不論THC含量多少，均受管制。被問及市民在不知情下購買含THC的產品是否違法，毒品調查科警司陳江明稱每宗案件情况不同，會視乎證據判斷，若市民不知情，經調查後有可能無罪。

吳頴詩稱，政府會密切留意國際間就含有CBD產品、特別是食品及化妝品的規管，研究作適當規管。保安局禁毒處昨發聲明，稱執法部門會果斷執法，堵截任何含THC的產品；禁毒常務委員會主席李國棟歡迎政府執法。

電子煙店咖啡店檢相關產品

本報昨到電子煙連鎖專賣店Vapor Spot旺角分店，店員葉先生承認該店曾售賣CBD產品，警方曾到店稱有產品含THC成分並將之檢走，無人被捕。葉稱該店有化驗所報告證明產品不含THC，他不排除有同行或政客因選舉臨近而舉報該店。荃灣咖啡店Hikari店員陳先生亦確認，警方曾到店檢走一些咖啡粉。他說涉事咖啡粉已下架，無人被捕。

郵包藏同類產品 海關拘5人

檢疑含禁藥護膚品保健品等

另外，海關機場科人員上月24日截查一件由英國抵港、報稱載有補充食品的速遞郵包，發現當中有24支大麻油補充劑、253支電子大麻油、120支用作吸食大麻油的工具及48盒大麻軟糖，估計總值約9萬元。海關毒品調查科接手調查，將樣本交到政府化驗所，化驗顯示大麻油和補充裝大麻油含THC。海關昨午在荔枝角一個工廠大廈單位展開監控遞送行動，並到觀塘、銅鑼灣及旺角採取行動，拘捕5人。海關在該4個地點檢取另外409件懷疑含THC的產品，全部報稱為CBD產品，包括寵物食品、個人護膚用品、大麻油、口服保健產品。初步調查顯示，該公司為銷售健身補充品的專門店，同時有銷售大麻二酚產品。被捕5人（21至35歲）包括一名收件的公司職員、一名公司男董事、3名分店職員。

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