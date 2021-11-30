新冠病毒誘發急性腎損傷 中大揭治療希望

Smad3抑制劑或成治療方法

中大表示，根據已發表數據，留醫深切治療部的重症新冠患者中，超過四成會出現急性腎損傷，死亡率很高；另有研究指出，急性腎損傷是繼急性呼吸衰竭後，新冠病毒危重患者中第二常見的併發症，腎臟是新冠患者受影響的主要器官之一，但現時並沒具針對性兼有效的治療。

缺血情况下尤其嚴重

研究團隊透過小鼠實驗證實新冠病毒N蛋白具致病性，可通過引起腎小管壞死和血清肌酐水平明顯升高，誘發急性腎損傷，在缺血情况下尤其嚴重，有關發現與臨牀觀察結果脗合，即急性腎損傷在一般病人中不太嚴重，但在本身有缺血性和炎症性疾病的患者身上，情况便會惡化。

研究團隊指出，實驗結果發現，新冠病毒N蛋白通過與Smad3的信號分子相互作用，激活細胞死亡途徑，直接誘發急性腎損傷，甚至有可能演變成器官纖維化，如肺纖維化，但團隊證明，利用基因敲除技術或藥物抑制Smad3，均可防止由Smad3引發的細胞死亡及急性腎損傷，因此以Smad3作為抑制靶點，有望成為治療新冠病毒急性腎損傷的方法，更可成為新冠病毒相關器官纖維化的新治療策略。有關研究結果剛在國際期刊Advanced Science發表。

（新冠疫情）