被問安心豁免 陳肇始：正訂合適替代安排

陳肇始說，希望上述安心出行安排能加強防疫措施，重申目的是為保護市民。她舉例指食肆方面，當局一直有與業界溝通，令他們掌握做法，希望屆時市民遵守規定。

是否研擴疫苗護照 陳：做法非新鮮事

本報日前報道政府正研究擴大「疫苗氣泡」（俗稱「疫苗護照」）至所有食肆及表列處所，日後市民或至少須打一針新冠疫苗，才可進入相關場所。被問政府是否有上述計劃，陳肇始稱隨着新冠病毒世界大流行，加上最近出現新冠變種病毒株Omicron，疫苗接種對保護市民是必不可少的防疫抗疫措施；又指以色列、美國、加拿大等國家亦推出「疫苗護照」，做法對香港也非新鮮事，D類食肆、酒吧及卡拉OK等場所早已實行。

她又稱，隨着疫情變化，相信市民期望政府推出措施以推高疫苗接種率，重申不論「疫苗護照」或「安心出行」，大前提都是為保護市民。

朱敏健：不喜打針不應成豁免理由

對於政府研究推出「疫苗護照」，平機會主席朱敏健昨在港台《千禧年代》表示，因健康理由而獲豁免的範圍廣闊，舉例如孕婦可否獲豁免，政府可清楚交代。他認為殘疾人士、12歲以下兒童或65歲以上長者獲豁免是合理，但「不喜歡打針」則不應成為豁免理由。

（新冠疫情）