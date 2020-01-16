港3宗Omicron 陳肇始：不見礙通關 接種率七成 林鄭：倘疫情反彈 通關鏡花水月

特首林鄭月娥昨撰文稱，市民打第一針疫苗比率終達七成，但觀乎近日疫情在其他地方快速反彈，恐怕七成接種率不足為香港提供足夠保護，若本地疫情不幸反彈，將為未打針市民特別是長者帶來極大風險，通關的盼望恐怕是鏡花水月。

機場酒店患者附近住客檢測陰性

最新證實感染Omicron的37歲男（第12,432宗）與本港首兩宗Omicron輸入個案一樣驗出N501Y變種病毒。他本月24日由尼日利亞經埃塞俄比亞及泰國抵港，入住北角華美達盛景酒店，檢疫第3日驗出陽性，無病徵，病毒數值為27至29，入院後跌至20、即病毒量高。他9月及10月曾打兩針莫德納。

本港首兩宗Omicron個案在富豪機場酒店發現，一名男子檢疫期間疑被斜對面房戴氣閥口罩的印度籍男子傳染。衛生防護中心總監徐樂堅表示，被要求入住檢疫中心的附近房間住客至今檢測呈陰性；中心傳染病處主任張竹君稱共14名住客要檢疫，兩人已返上海，已通知內地，其餘12人沒確診。

被問PCR方法對檢測Omicron的有效性，徐樂堅稱根據世衛資料，PCR檢測對Omicron仍有效，當局會要求所有檢測單位包括私人化驗所提高警覺，倘遇不確定個案，須交公共衛生化驗服務處再確認；又指檢測單位不會用單一標靶測試。

昨增3新冠 均驗出L452R

昨日增3宗輸入個案，均已打兩針及驗出L452R變異病毒株，包括42歲芬蘭航空男機組人員，潛伏期曾逗留芬蘭及新加坡。本港累計578宗個案驗出L452R，當中351宗驗出Delta變種病毒。初步確診少於10宗。

（新冠疫情）