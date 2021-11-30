現Omicron個案地區列高風險 防流入社區 周四起禁澳加9國非港人入境

非洲多4國今起納A組

另政府昨晚宣布，因應Omicron疫情，今日凌晨起新增指明安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞等4國為A組高風險地區，只有已打疫苗港人可入境，入境後要先到竹篙灣檢疫7日，再到檢疫酒店檢疫14日；另澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克、丹麥、德國、以色列及意大利9國因發現有Omicron輸入個案，12月2日（周四）凌晨起被列為A組高風險地區，只有已打疫苗港人才可入境，抵港後在指定檢疫酒店檢疫21日。

陳肇始：比嚴陣以待更嚴陣以待

本港昨公布多一宗Omicron變種病毒輸入個案，是前日確診、從尼日利亞抵港的37歲男子，是本港第三宗相關個案（見另稿）。陳肇始表示，Omicron是疫情爆發以來出現最多突變的病毒株，或更具傳染力和影響疫苗有效性，及增加再感染風險，且Omicron變異病毒株在全球擴散速度極快，「我們必須要比嚴陣以待更嚴陣以待，採取最高規格的防疫措施，和防止該變異病毒株流入本地社區」。

高危地回港者 檢疫天「7+14」

她說，會從兩個方向嚴防Omicron流入社區，第一是出現Omicron地區會被納入A組高風險地區，只有已打疫苗港人可從當地回港；若當地的風險較高，例如已有社區感染或有輸出病毒風險，會採取額外措施，包括要求到港者先到竹篙灣檢疫7日，其間每日檢測，之後才到檢疫酒店完成餘下14日檢疫。

防護中心：平衡回港需要檢疫中心容量

被問及為何不安排從有Omicron疫情地區來港者在竹篙灣檢疫21日，甚至禁飛，衛生防護中心總監徐樂堅表示，要平衡港人回港需要及檢疫中心容量，關鍵是當地有否出現社區感染或輸出個案的可能，由於部分國家已採取「與病毒共存」策略，預計有Omicron疫情的地區會增加。徐又說，本港3宗Omicron個案的發病時間約3至4日，但由於現時全球仍只有不足100宗個案，待有更多資訊時不排除調整防疫政策。

至於第二項措施是加快涉及變異病毒株的病毒檢測及基因排序工作，本報昨向衛生署查詢新安排下基因排序可加快多少，署方未正面回應，僅稱會繼續加強病毒檢測及基因排序，加快偵測涉變異病毒株的個案。

至於Omicron傳染力和對疫苗效力的影響等，徐樂堅稱現時數據仍很少，據世衛資料，新變種有可能令疫苗防止病毒傳播效力減低，但仍有助防止嚴重併發症和死亡。

梁子超：竹篙灣檢疫21日較穩妥

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，應將有Omicron地區分成3類，若只有輸入個案則風險不大；若有零星社區感染個案，從當地返港者應在竹篙灣先檢疫21日；若當地爆發Omicron疫情，應禁止當地航班來港，即使港人也不能入境，做法類似以往英國爆疫時一樣。

梁解釋，現時竹篙灣仍有足夠容量，且外界對Omicron潛伏期等認識不多，安排從有零星Omicron本地個案地區返港者到竹篙灣檢疫21日較穩妥，否則即使有一宗個案走漏，都有可能影響通關；若當地已有大爆發、仍容許港人從該處返港，或出現類似荷蘭日前一班航班有大量旅客感染的情况。

明報記者

（新冠疫情）

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