政府研打針方准入場所 陳智思：逐步推非一刀切

陳智思昨出席公開活動時表示，全球多國均以長者接種疫苗為優先考慮，但香港長者接種率仍偏低，擔心如要與全球通關，難承擔有關風險，恐令香港永遠未能開關面向全世界。他強調，政府一直採取鼓勵方式，沒強制市民接種，相信將來擴大疫苗氣泡，更多場所須接種疫苗才可進入，長者都會接種疫苗。

陳智思又認為，長者現時缺乏接種疫苗的動力，但若一直不接種，全港市民恍如生活在孤島上。

朱敏健倡豁免視障及沒智能手機者掃安心

出席另一場合的平等機會委員會主席朱敏健表示，抗疫和平等機會不應有衝突，更應相輔相成；近日疫情有變化，變種病毒愈來愈兇狠，政府推出抗疫措施有其必要。針對疫苗氣泡安排，他認為政府應與相關團體直接討論制定適合殘疾人士、長者等方案。

下月9日起18類受政府規管的處所，包括食肆、戲院、健身室等須用「安心出行」，但政府暫沒交代豁免安排，朱敏健表示視障人士和沒智能手機的人使用安心出行時會遇到困難，認為政府可考慮先豁免相關人士，保留他們出行和享用設施的權利，再提出補救方法。

朱敏健又說，近日收到約10宗有關「安心出行」查詢及意見，前日已向政府反映部分問題，例如需協助視障人士使用程式。

（新冠疫情）