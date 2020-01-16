專家倡驗N501Y個案 籲機組人員「閉環管理」

昨3輸入 非洲入境客驗出N501Y

本港昨新增3宗輸入個案，初步確診少於5宗。3個患者均在上周三（24日）由中風險地區抵港，無病徵，並非機組人員、船員或外傭，其中兩人已接種疫苗，並帶變種病毒，包括一名由加拿大抵港的80歲男子，他在加拿大已打兩劑復必泰，在九龍維景酒店檢疫期間第3天的樣本確診，帶L452R變異株；另一37歲男子由尼日利亞經埃塞俄比亞抵港，早前在尼日利亞接種兩劑莫德納，在北角華美達盛景酒店檢疫第3天確診，帶N501Y變種病毒；另一38歲男子由卡塔爾抵港等候轉機期間，檢測結果呈陽性。

世衛近日指有實驗室發現，Omicron變異株在其中一種廣泛使用的PCR核酸檢測中，未能檢測到3組目標基因當中的「S基因」，這點可視為Omicron的記認。香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，以現行PCR檢測方法，可較快速篩查到懷疑帶Omicron的個案，但面對病毒突變，未必百分百確定，最準確能辨認到Omicron是做基因排序。

至於未能檢測到S基因會否導致「走漏」個案，港大公共衛生學院教授潘烈文表示，樣本會對其他基因測試有陽性反應，一般每個樣本會做多個測試，未能檢測到S基因的問題不大。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，本港近期大部分變種病毒個案均為L452R，帶N501Y變異株較少見，早前本港發現兩宗Omicron個案，初時均驗出帶N501Y，認為現時驗出帶N501Y個案需特別注意，並迅速做基因排序。梁又稱，如有地方大幅度爆發Omicron，較穩妥做法是全面對有關地區禁飛，但變種病毒迅速向全球擴散，香港無可能「自我圍封」，應盡快對機組人員實施閉環式管理，建議如機組人員的工作期過後，進入社區前應隔離14天。

（新冠疫情）