南非醫生：徵狀異常但輕微 憂致長者併發症

庫切向英國《每日電訊報》表示，本月初起有新冠病人到其位於首都比勒陀利亞的診所求診時，她開始注意到或有新病毒株。及至11月18日，有一家四口都有極度疲勞等症狀而確診新冠病毒後，她遂向南非疫苗顧問委員會通報事件。

診治24人 多感疲倦沒失味覺嗅覺

庫切有33年行醫經驗，她指診治過的Omicron病人與之前見過的新冠病人很不同，而且徵狀大多很輕微。她有約24名病人確診感染Omicron並有徵狀，大部分為健康男性，大多感到很疲倦，其中約半數人沒接種疫苗；所有病人都無出現失去味覺或嗅覺的狀况，部分人有輕微咳嗽；較為特別的是一名6歲女童患者，其體溫很高、脈搏非常快，但兩天後跟進時該女童情况已好轉不少。不過，庫切關注Omicron對本身患糖尿或心臟病等長期病長者的影響，而長者若沒接種疫苗而感染Omicron，可能出現重症。

新變種病毒株促使多國對南非等非洲多國實施旅遊禁令，引起南非政府及科學界不滿。不過，美國國務卿布林肯前天與南非外長潘多爾討論有關為南非民眾接種新冠疫苗的合作事宜時，讚揚南非快速發現新病毒株及與全球分享有關資訊的透明度，是全球典範。南非在上周三（24日）向世衛通報首宗Omicron個案。法新社指布林肯的言論有如對被指曾隱瞞初始疫情的中國「摑了一巴」。

（每日電訊報/紐約郵報）

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