不滿透明公布反被罰 南非：或惹他國瞞疫

稱南非單日3000宗 遠少於歐洲國家數萬

南非衛生部長法赫拉（Joe Phaahla）前日（26日）在記者會批評部分國家的反應不合理，暗批外國領袖找代罪羊，強調禁止入境是「錯誤做法，違反世衛的規範和建議」。他表示南非單日新增個案只有約3000宗，遠低於部分歐洲國家的5萬宗，但後者對南非實施嚴苛措施，屬恐慌反應和不科學，反令其他國家不敢公布新研究發現。

宣布發現Omicron的南非病毒學家德奧利韋拉（Tulio de Oliveira）亦批評暫停航班是「激進決定」，「有時人們會因為公開透明、做事太快而遭懲罰」。他不認為旅遊禁令有效，稱美國在疫情爆發初期率先對中國封關，最後確診個案卻最多。

現時南非全國僅四成成年人完成接種新冠疫苗，並實施低程度封鎖措施，容許相對較大型的聚會，但在公共場所要戴口罩。

荷蘭衛生部昨表示，兩班來自南非、載有600名乘客的客機前日抵達首都阿姆斯特丹，當中61人確診，現正分析是否Omicron。荷蘭前日禁止來自非洲南部航班入境，已起飛者不受影響。

（金融時報/法新社）

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