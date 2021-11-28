稱窮國缺疫苗孕育變種 專家促撤專利允自產

拜登籲各國撤疫苗知識產權保護

英國前首相白高敦（Gordon Brown）投書《衛報》，指目前低收入國家只有3%人口完成接種疫苗，與高收入或中上收入國家的平均達六成相去甚遠。他表示，全球早已警告疫情下窮國缺疫苗將造成嚴重後果，因若無廣泛接種，新冠病毒不單在無免疫力民眾之間傳播，還會持續變種，窮國出現新變種就會威脅富國的人，已接種者也不能倖免。他形容西方國家未能達到公平分配疫苗的承諾，是「令人尷尬的失敗」，敦促各國領袖訂立全球協議以改善疫苗分發。

英國推動世界公平的組織Global Justice Now藥界推廣專家比爾利（Tim Bierley）說，南非、博茨瓦納等大部分國家都呼籲世界領袖撤銷新冠疫苗的知識產權，從而自行生產，但受英國和歐盟阻撓，間接導致中低收入國家孕育出病毒變種的環境。

學者質疑南非疫苗足 「猶豫」嚴重

倫敦大學帝國學院免疫學教授阿爾特曼（Danny Altmann）質疑，南非其實有足夠疫苗，問題是當地「疫苗猶豫」情况嚴重，當地8月一項研究發現，只有一半以上成年白人願接種疫苗，成年黑人則有75%。

（衛報／路透社）

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