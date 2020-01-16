更易再染 新變種Omicron列最高級別 南非洲8國返抵港人 送竹篙灣7日再入酒店14日

英兩宗輸入 德捷現懷疑個案

南非上周三（24日）向世衛通報首宗Omicron個案，其樣本於11月9日蒐集。除了博茨瓦納、比利時、香港和以色列錄得個案，英國昨宣布發現兩宗有關連的輸入Omicron個案，皆涉非洲南部國家；德國當局昨亦證實首宗懷疑Omicron個案，患者來自南非；捷克昨也公布有一宗懷疑個案。

列「值得關切」 世衛：需數周研特性

世衛前日發表聲明，稱有證據顯示新冠病毒出現了有害變異，故將B.1.1.529列為值得關切的變異株，並以希臘字母Omicron（O）命名。世衛稱Omicron有50處變異，初步證據顯示，相比其他同屬值得關切的變異株，令人有更高的再感染風險。

《金融時報》引述消息人士稱，世衛技術顧問小組決定將Omicron提升至最高級別的關注度，而非第二高，是因為專家們認為之前各國在關鍵時刻應對緩慢，導致災難性後果。世衛表示需數周才能完成對Omicron的研究，以了解其傳播性、嚴重程度，以及對疫苗、檢測和治療的影響，呼籲各國加強監測及病毒基因排序，以增加了解。

英國政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）昨表示，Omicron變種有「一定機率」至少具有某程度的「疫苗逃逸」（vaccine escape）能力。

港兩宗沒嚴重病徵 病情穩定

本港早前發現亞洲首兩宗Omicron個案，二人都已接種復必泰疫苗，確診後均現喉嚨痛，沒有嚴重病徵，病情穩定，至昨沒增加相關個案，而事件揭發檢疫酒店交叉感染漏洞。港府昨連續第二日收緊措施，繼前晚公布禁止非港人從非洲南部8個國家來港後，衛生防護中心昨晚宣布，今日起進一步收緊由相關地區返港香港居民的檢疫和檢測要求，抵港者本來要在指定酒店檢疫21日，最新要求首7天須改到竹篙灣檢疫中心檢疫，其間每天須驗病毒，之後才到酒店檢疫14日。澳門政府昨晚亦宣布，由今日零時起，禁止民航機搭載任何在21天內到過非洲南部8個國家的人入境。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，港府最新措施限已打兩針香港居民從有關國家入境，相信人數極少。他認為酒店走廊換氣可能不足，房開門又擔心有氣流，相關入境者轉至竹篙灣檢疫中心檢疫，空氣會較流通，而新冠病毒一般潛伏期4至6日，因此新措施可接受。

美澳韓限入境 南非機場現人潮

港專家：現落閘已太遲

另外，愈來愈多國家向非洲國家實施旅遊禁令。美國宣布周一（29日）起限制非洲南部8國旅客入境，美國公民及永久居民除外。澳洲昨亦宣布禁止來自非洲南部9國的非澳洲公民入境，並將要求從這些國家返國的澳洲公民及其家屬隔離14天。韓國昨宣布今日起對從南非等非洲南部8國的入境者加強限制。由於多國陸續向南非民眾「落閘」，南非約翰內斯堡國際機場前日湧現人潮，大批旅客希望趕及離開。

港大公共衛生學院流行病與生物統計學分部主任高本恩說：「很可能此病毒已經在其他地區出現，因此就算現在我們落閘，相信也已經太遲。」

明報記者

（新冠疫情）

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