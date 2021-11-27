林鄭：籌備通關 「名額愈多愈好」

籌備健康碼對接人流安排

林鄭月娥組昨出席外交部駐港特派員公署一個活動後表示，內地專家指香港已具備通關條件，接下來要籌備，包括香港健康碼和內地健康碼的對接，通關時人流量和關口如何安排。她希望籌備時間愈短愈好，通關時間愈快愈好，通關名額愈多愈好，「但今日（昨日）都不能夠落實向大家說明哪一天可以達至這個效果」。

教局發信更新全日復課安排

另外，現時學校若分別有七成教職員及學生完成接種新冠疫苗，就可申請恢復全日面授課堂。因應12至17歲青少年下周四（12月2日）起可接種科興疫苗，教育局昨向全港學校發信，更新恢復全日課堂安排。根據局方要求，接種科興疫苗的學生不論年齡，需打兩針並滿14日才視為「完成接種」；至於復必泰疫苗，12至17歲學生只需打一針並滿14日，年滿18歲就要打兩針。

公務員事務局昨亦致函學校，指學校可向當局申請安排流動接種站，提供科興疫苗外展接種服務，每次需有至少80人打針；校方亦可以團體預約形式到社區疫苗接種中心打針。另外，學校可聯繫提供新冠疫苗外展服務的醫生，安排接種科興疫苗。

（新冠疫情）