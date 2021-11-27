申限聚豁免不果 街馬延至明年第4季

民政局：涉萬人多道路 不支持舉行

民政事務局回應稱，政府繼續以嚴謹的態度處理任何「豁免群組聚集」申請，並因應每一宗申請的不同情况和防疫措施慎重考慮，以防本地疫情惡化；香港街馬2021擬於港島及九龍東多條道路舉行，涉及超過1萬名參加者及工作人員，經考慮活動規模及路線、防疫措施及最新潛在傳播風險等一籃子因素後，政府已通知主辦機構有關活動不獲支持舉行。

香港街馬2021主辦單位昨在facebook發帖稱，為保障公眾安全，舉辦大型戶外活動必須安排一系列嚴格的防疫措施及申請豁免限聚令，故已投入比原本以倍計的資源及人力心力，不斷加強防疫計劃，10月時仍與政府商討，獲共識可向公眾發放活動資訊，讓大家做準備，「可是疫情反覆，到現在活動尚未獲批，時間上、疫情上帶來太多太多的不確定性」，故無奈決定將活動延期至明年第4季。

帖文提到，「我們會繼續計劃及磋商，竭力讓（全馬版）『香港街馬』於明年同大家見面」，並承諾不忘初心，將以不同型式的活動及渠道推動「全民皆跑」，令大家健康快樂。早前香港街馬曾公布今年首次設全馬路線，從東區走廊東行起步，穿越東隧，延伸至啟德隧道南面管道及東九龍走廊，以土瓜灣新山道為終點。

約有1.85萬名跑手的渣打馬拉松於10月24日舉行後，原定11月舉行的樂施毅行者、香港國際七人欖球賽相繼因遭拒批豁免群組聚集而取消或改期；而維港渡海泳則可於12月12日舉行，參賽名額1500個，另香港單車節將於明年1月16日復辦，正接受報名。

（新冠疫情）